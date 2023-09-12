00929熱門並非無原因！光是月月配、高息低波、卡位科技股根本無競爭對手？

【文．玩股講客人】

00929在這段期間的「累積漲幅為6.74%」，對照加權指數則「下跌2.37%」，一來一往差了將近9%，也難怪00929的氣勢這麼強...

說到00929，無論是媒體或投資人都看得到這檔ETF被熱議，過去常被視為ETF圭臬的00878、0056、0050也開始陸續出現「換車潮」，投資人在獲利了結出場後，馬上投入00929的懷抱中。

這原因是來自2022年才剛剛開始流行組合式ETF，把三檔或四檔季配息ETF湊一起，就能每個月都領到股息，但問題來了，想要每個月領配息，這不小心還可能買錯，變成重複領股息。所以00929的出現，正好解決了這個問題，因為這是台灣第一檔月月配的ETF，也讓市場出現一顆震撼彈，市場投資人瞬間蜂擁而至，六月份募資上市超過50億元更創下史上最佳紀錄，目前資產規模已經逼近470億元大關，這資產成長性也沒在跟你開玩笑，才不過三個月的時間而已，成長超過400億元以上。

年化報酬率該怎麼計算？

截至目前為止，00929連續三個月都配發0.11元的股息，一年可以領多少錢？你就等比例計算，就會得到1.32元的全年股息，所以大家常常在說「年化殖利率」就是這麼來的。而目前復華投信已經公告，00929第三次的除息日是2023年9月19日，並預計在10月18日發放股息，你也知道的，台灣散戶最愛領股息，或許這也是帶動這檔ETF資產規模的主因。如果我們假設這檔ETF全年確實穩定發放1.32元好了，我們就可以來算算殖利率及股價狀態，以9月5日最新收盤價是17.3元為例，當前年化殖利率是7.6%，這真的也夠高了，因為現在台股平均殖利率也才4-5%左右，難怪大家看到超高殖利率就興奮了起來。

接下來也提供大家不同殖利率的對應股價位階：

年化殖利率5%：26.4元。 年化殖利率6%：22元。 年化報酬率7%：18.86元。

從上面的換算來看，你就知道為什麼大家瘋狂搶進了吧？00929光是月配息就夠吸睛了，不但如此，配息又很平均而大方，也難怪一堆投資人賣掉持股之後，想都沒想，就直接想全部投入00929的懷抱中，也不用去注意什麼基本面或配息時間，反正每個月都有零用錢就對了，需要多少現金流就去換算應該買幾張就對了。至於大家都在說的低基期高潛力，說的就是換算殖利率超高，加上ETF剛發行的緣故，所以股價也還沒到高不可攀的境界。

再無腦還是要先搞成分股才行！

如果你常常看我文章，應該會知道，過去大家還在用技術分析或籌碼分析看ETF的時候，我就常常強調一件事，千萬要記得看成分股，知道成分股走勢，也能同步確認淨值的變化，這比一直在那邊畫線更有效，但也不是說其他指標或分析都沒用啦，只是要特別說清楚，影響ETF走勢的關鍵還是來自成分股。第一步，就是要知道遊戲規則，ETF運作的原理來自於指數編列，這必須搞懂，直接來看看復華投信的資料。

00929追蹤的指數是「特選臺灣科技優息指數」，選取發行市值前 200 大且達 50 億元之股票，並包含半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類股票中，所以其實這檔ETF跟過往國內所發行的科技ETF集中半導體產業不太一樣，因為納入更多產業的成分股，連資訊服務也在其中，這代表公司能選擇的績優股也會更多。比較特別的是，基本面篩選包含ROE為正數，股價波動性、長短期本益比及現金股利穩定度，股價波動性也不能太大，最後再設定個股成分股權重不能超過10%，光是經過這一輪的篩選，其實就能砍掉大部分賠錢公司，甚至是景氣循環性太強的公司，相對也會更穩健一點。

從前十名成分股來看，IC公司包含矽創3.677%、聯發科3.422%、瑞昱3.017%，封測則有京元電、頎邦2.905%，PCB公司健鼎3.253%，筆電用電池管理模組大廠新普3.169%，工業電腦公司廣積3.118%，資通訊公司啟碁2.947%，背光模組廠瑞儀2.933%，確實橫跨相當廣泛的產業型態。有趣的是，這檔ETF雖然沒有面板股或台積電，但持有相關供應鏈，還是有機會賺到產業商機，而前十檔持股合計權重約32%左右，這確實達到分散投資的效益。

復華台灣科技優息(00929) 淨值及折溢價

再回到淨值觀察，7月25日是16.27元，最新淨值來到17.26元，淨值增加將近1元，股價也跟著上漲，從16.31元上漲到最新的17.3元，這邊再把0.11元配息還原回去，00929在這段期間的「累積漲幅為6.74%」，對照加權指數則「下跌2.37%」，一來一往差了將近9%，也難怪00929的氣勢這麼強，不過話又說回來，這檔ETF雖然有相當嚴格的基本面及高息低波特質，但實際上還是依附著半導體產業而走，換句話來說，這檔ETF推出的時間其實很巧妙，你想嘛，2022年五月啟動升息，一路殺科技股到2023年，所以2023年六月當然就屬於科技股的低基期，反彈的可能性也高，剛好00929發行時間就是六月，是不是有算過呢？換句話來說，如果這檔ETF發行在2022年，績效就不見得有這麼好了，至於未來ETF能否持續支撐每個月0.11元的股息，這也有待時間驗證。

如果要說這檔ETF的話，給我感覺是0050+00713，原因是0050以半導體及科技股為主，而00713則是高息低波的冷門績優股，00929則將高息低波的濾網套用在半導體及相關科技產業，又加上大家最愛的月月配息，不就是綜合體嗎？顯然00929企圖也很明顯，就是想全吃，也難怪現在資產規模仍在高速成長中。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：市場狂推00929有原因？光是月月配、高息低波、卡位科技股就打遍天下無敵手！