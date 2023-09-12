00713、00915、00918、00919將於9月除息！ 想每月領息這4檔高股息ETF最熱門

國泰台灣領袖50（00922）就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF，雷龍被此檔ETF主題吸引，當時募集時也有進行申購，如今在庫存妥妥躺著，幫雷龍賺到價差，也準備好領股息了。

2023-09-11 13:35