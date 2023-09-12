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00713、00915、00918、00919將於9月除息！ 想每月領息這4檔高股息ETF最熱門

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

想要每個月都能領息！

Hello大家好，我是知美。

如何透過全台9檔季配高股息ETF，打造屬於自己的月月領息組合？

9月即將除息！4檔季配高股息誰最高？

00713元大高息低波

預計配發現金股利0.84元

季配息率1.76%，年化配息率7.04%

00915凱績優選高股息30

預計配發現金股利0.70元

季配息率3.40%，年化配息率13.60%

00918大華優利高填息30

預計配發現金股利0.75元

季配息率3.62%，年化配息率14.48%

00919群益台灣精選高息

預計配發現金股利0.54元

季配息率2.63%，年化配息率10.52%

以上年化配息率，採用季配息率乘4計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

目前熱度最高4檔季配高股息

0056元大高股息，除息月份1、4、7、10月

00878國泰高股息，除息月份2、5、8、11月

00713元大高息低波，除息月份3、6、9、12月

00919群益精選高息，除息月份3、6、9、12月

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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