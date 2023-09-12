00713、00915、00918、00919將於9月除息！ 想每月領息這4檔高股息ETF最熱門
想要每個月都能領息！
Hello大家好，我是知美。
如何透過全台9檔季配高股息ETF，打造屬於自己的月月領息組合？
9月即將除息！4檔季配高股息誰最高？
00713元大高息低波
預計配發現金股利0.84元
季配息率1.76%，年化配息率7.04%
00915凱績優選高股息30
預計配發現金股利0.70元
季配息率3.40%，年化配息率13.60%
00918大華優利高填息30
預計配發現金股利0.75元
季配息率3.62%，年化配息率14.48%
00919群益台灣精選高息
預計配發現金股利0.54元
季配息率2.63%，年化配息率10.52%
以上年化配息率，採用季配息率乘4計算；不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。
目前熱度最高4檔季配高股息
0056元大高股息，除息月份1、4、7、10月
00878國泰高股息，除息月份2、5、8、11月
00713元大高息低波，除息月份3、6、9、12月
00919群益精選高息，除息月份3、6、9、12月
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