00922與0050比較…與大盤更具相關性幾乎等同！ 她：股價更適合小資族入手

立法院於2023年1月正式拍板通過「氣候變遷因應法」修正草案，明定我國應於2050年達成淨零排放，並新增碳費徵收機制。法案同時開放企業執行製程改善或投資減碳措施，並給予優惠費率，企業低碳轉型已成為未來趨勢。

國泰台灣領袖50（00922）就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF，雷龍被此檔ETF主題吸引，當時募集時也有進行申購，如今在庫存妥妥躺著，幫雷龍賺到價差，也準備好領股息了。頂著00878姐妹檔光環的00922，接下來的後續發展真的很讓人期待呢！我們今天就來認識一下吧！

基金簡介

成立時間：2023/3/16

市價：15.94元（7/7收盤價）

追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數

選股邏輯：以MSCI台灣指數成分股為母體，依年度盈餘及低碳轉型分數篩出50檔領袖級企業。

配息方式：半年配（3、10月）

各類資產佔比

以半導體類股最多，金融保險類股次之。

前五大類股：

半導體類股—41.15%

金融保險類股—18.05%

電腦及週邊設備類股—8.06%

其他電子類股—6.25%

電子零組件類股—5.64%

（資料統計至7/7）

台積電—29.86%

鴻海—5.05%

台達電—4.4%

聯發科—4.13%

廣達—2.37%

富邦金—2.03%

聯電—1.96%

中信金—1.89%

兆豐金—1.86%

和泰—1.86%

小資 VS 大資

號稱小資版0050，00922與0050的差異簡述如下：

股價成長率

統計自00922掛牌上市（3/27）至7/7的股價成長率，加權指數為5.27%，0050為5.15%，00922為6.76%，可見00922成長超越大盤與0050，未來發展值得期待。

00922特色

大盤相關性高：不讓權重過於集中台積電個股，更貼近大盤。

內扣費用低：經理費低，降低費用成本，每分錢都用在投資上。

便宜好入手：股價便宜，適合小資族入手的市值型產品。

聚焦低碳轉型：追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，重視企業低碳轉型能力，為具未來性的市值型ETF。

收益平準金：配息不會被稀釋，保障較早投資人的權益。

雷龍慢說

不知道大家有沒有發現，雷龍漸漸的在增加市值型ETF持股佔比？

前陣子00922股票募集時，雷龍被產品的低碳轉型策略吸引，研究後覺得理想，便入手增加庫存，至今損益十分滿意，也期待之後的配息表現。

現在00922股價相當親民，是友善小資族的大盤行ETF新選擇，良好的體質與成長動能，後續發展值得期待。

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