快訊

大直民宅塌陷引關注！北市65%建物在土壤液化潛勢區 輸入門牌就能查

兩萬斷肢的創傷：烏克蘭義肢短缺與身心復健的挑戰

嘉義豪雨淹水2人滅頂…困車內如何自救 消防員籲平時準備這小工具

00922與0050比較…與大盤更具相關性幾乎等同！ 她：股價更適合小資族入手

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

立法院於2023年1月正式拍板通過「氣候變遷因應法」修正草案，明定我國應於2050年達成淨零排放，並新增碳費徵收機制。法案同時開放企業執行製程改善或投資減碳措施，並給予優惠費率，企業低碳轉型已成為未來趨勢。

國泰台灣領袖50（00922）就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF，雷龍被此檔ETF主題吸引，當時募集時也有進行申購，如今在庫存妥妥躺著，幫雷龍賺到價差，也準備好領股息了。頂著00878姐妹檔光環的00922，接下來的後續發展真的很讓人期待呢！我們今天就來認識一下吧！

基金簡介

成立時間：2023/3/16
市價：15.94元（7/7收盤價）
追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數
選股邏輯：以MSCI台灣指數成分股為母體，依年度盈餘及低碳轉型分數篩出50檔領袖級企業。
配息方式：半年配（3、10月）

各類資產佔比

以半導體類股最多，金融保險類股次之。

前五大類股：

半導體類股—41.15%
金融保險類股—18.05%
電腦及週邊設備類股—8.06%
其他電子類股—6.25%
電子零組件類股—5.64%
（資料統計至7/7）

前十大投資標的（貼近大盤

台積電—29.86%
鴻海—5.05%
台達電—4.4%
聯發科—4.13%
廣達—2.37%
富邦金—2.03%
聯電—1.96%
中信金—1.89%
兆豐金—1.86%
和泰—1.86%

小資 VS 大資

號稱小資版0050，00922與0050的差異簡述如下：

1.經理費：00922只要0.2%，0050為0.32%。
2.最大持股上限：00922為30%，第一大持股為台積電，佔比約3成；0050則無上限，持有台積電近5成。
3.與大盤相關性：00922相關係數為0.99，幾乎等同大盤；0050為0.97。
4.指數調整頻率：00922每年2次（5、11月）；0050每年4次（3、6、9、12月）。
5.收益平準金：00922有收益平準金機制，0050則無。
6.價格：00922為15.94；0050為127.7。
（資料統計至7/7）

股價成長率

統計自00922掛牌上市（3/27）至7/7的股價成長率，加權指數為5.27%，0050為5.15%，00922為6.76%，可見00922成長超越大盤與0050，未來發展值得期待。

00922特色

大盤相關性高：不讓權重過於集中台積電個股，更貼近大盤。
內扣費用低：經理費低，降低費用成本，每分錢都用在投資上。
便宜好入手：股價便宜，適合小資族入手的市值型產品。
聚焦低碳轉型：追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，重視企業低碳轉型能力，為具未來性的市值型ETF。
收益平準金：配息不會被稀釋，保障較早投資人的權益。

雷龍慢說

不知道大家有沒有發現，雷龍漸漸的在增加市值型ETF持股佔比？

前陣子00922股票募集時，雷龍被產品的低碳轉型策略吸引，研究後覺得理想，便入手增加庫存，至今損益十分滿意，也期待之後的配息表現。

現在00922股價相當親民，是友善小資族的大盤行ETF新選擇，良好的體質與成長動能，後續發展值得期待。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 收益平準金 台積電 大盤 內扣費用 0050元大台灣50

延伸閱讀

月存5千元60歲退休擁千萬！他「趁早跟提高投資額是關鍵」：若1萬5資產就多三倍

退休金多少才夠…每月4萬至少要1800萬！他曝「現金流最重要」：存股或指數皆可

00929掛牌三個月賺了多少？ 他：這周有機會規模超過006208

00713、00878、0056誰是AI最大的贏家？ 他：至少可確定它是賺錢出場的

相關新聞

00922與0050比較…與大盤更具相關性幾乎等同！ 她：股價更適合小資族入手

國泰台灣領袖50（00922）就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF，雷龍被此檔ETF主題吸引，當時募集時也有進行申購，如今在庫存妥妥躺著，幫雷龍賺到價差，也準備好領股息了。

00932兆豐永續高息等權ETF兼顧股利、報酬等權重 成為市場新亮點

近期台股遭受逆風，呈現上沖下洗的行情，對愛息族來說，正是尋找優質企業低檔進場的機會。市場不缺高股息+永續相關 ETF，兆...

00713、00878、0056誰是AI最大的贏家？ 他：至少可確定它是賺錢出場的

最近AI來到漲勢末端，股價進入盤整，00878、0056和00713都因搭上AI熱潮，前陣子漲幅都來到20%以上，小資族也很想知道，究竟這三檔熱門的ETF中，誰的選股邏輯在面對成分股中含有飆股時，比較占優勢，也會跟大家分析每檔ETF的前七大成分股，以此來了解股價和AI概念股間的關係變化。讓存股族更認識自己的手中的ETF。

00929月配息ETF合理價多少？年化配息率算5％價格區間從22元起跳！

00929成立正式滿三個月，最近一日收盤價格17.56元，帳面損益+14.10％，含息總報酬率+15.53％。

第二檔台股月月配來了！台新臺灣永續高息中小型 ETF 加入高股息大戰

繼野村臺灣創新科技50 ETF 獲准募集後，由台新投信申報募集「台新臺灣永續高息中小型ETF」上周五（8日）獲得金管會核...

跟上盤勢淘金 凱基投信：瞄準前五強類股

凱基投信表示，8月以來，台股雖遭逢短期下修，類股輪動加速，但凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）7月初換股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦