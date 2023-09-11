00922與0050比較…與大盤更具相關性幾乎等同！ 她：股價更適合小資族入手
立法院於2023年1月正式拍板通過「氣候變遷因應法」修正草案，明定我國應於2050年達成淨零排放，並新增碳費徵收機制。法案同時開放企業執行製程改善或投資減碳措施，並給予優惠費率，企業低碳轉型已成為未來趨勢。
國泰台灣領袖50（00922）就是納入低碳轉型分數考量的市值型ETF，雷龍被此檔ETF主題吸引，當時募集時也有進行申購，如今在庫存妥妥躺著，幫雷龍賺到價差，也準備好領股息了。頂著00878姐妹檔光環的00922，接下來的後續發展真的很讓人期待呢！我們今天就來認識一下吧！
基金簡介
成立時間：2023/3/16
市價：15.94元（7/7收盤價）
追蹤指數：MSCI台灣領袖50精選指數
選股邏輯：以MSCI台灣指數成分股為母體，依年度盈餘及低碳轉型分數篩出50檔領袖級企業。
配息方式：半年配（3、10月）
各類資產佔比
以半導體類股最多，金融保險類股次之。
前五大類股：
半導體類股—41.15%
金融保險類股—18.05%
電腦及週邊設備類股—8.06%
其他電子類股—6.25%
電子零組件類股—5.64%
（資料統計至7/7）
前十大投資標的（貼近大盤）
台積電—29.86%
鴻海—5.05%
台達電—4.4%
聯發科—4.13%
廣達—2.37%
富邦金—2.03%
聯電—1.96%
中信金—1.89%
兆豐金—1.86%
和泰—1.86%
小資 VS 大資
號稱小資版0050，00922與0050的差異簡述如下：
1.經理費：00922只要0.2%，0050為0.32%。
2.最大持股上限：00922為30%，第一大持股為台積電，佔比約3成；0050則無上限，持有台積電近5成。
3.與大盤相關性：00922相關係數為0.99，幾乎等同大盤；0050為0.97。
4.指數調整頻率：00922每年2次（5、11月）；0050每年4次（3、6、9、12月）。
5.收益平準金：00922有收益平準金機制，0050則無。
6.價格：00922為15.94；0050為127.7。
（資料統計至7/7）
股價成長率
統計自00922掛牌上市（3/27）至7/7的股價成長率，加權指數為5.27%，0050為5.15%，00922為6.76%，可見00922成長超越大盤與0050，未來發展值得期待。
00922特色
大盤相關性高：不讓權重過於集中台積電個股，更貼近大盤。
內扣費用低：經理費低，降低費用成本，每分錢都用在投資上。
便宜好入手：股價便宜，適合小資族入手的市值型產品。
聚焦低碳轉型：追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，重視企業低碳轉型能力，為具未來性的市值型ETF。
收益平準金：配息不會被稀釋，保障較早投資人的權益。
雷龍慢說
不知道大家有沒有發現，雷龍漸漸的在增加市值型ETF持股佔比？
前陣子00922股票募集時，雷龍被產品的低碳轉型策略吸引，研究後覺得理想，便入手增加庫存，至今損益十分滿意，也期待之後的配息表現。
現在00922股價相當親民，是友善小資族的大盤行ETF新選擇，良好的體質與成長動能，後續發展值得期待。
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