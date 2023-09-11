00713、00878、0056誰是AI最大的贏家？ 他：至少可確定它是賺錢出場的

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，最近AI來到漲勢末端，股價進入盤整，00878、0056和00713都因搭上AI熱潮，前陣子漲幅都來到20％以上，小資族也很想知道，究竟這三檔熱門的ETF中，誰的選股邏輯在面對成分股中含有飆股時，比較占優勢，也會跟大家分析每檔ETF的前七大成分股，以此來了解股價和AI概念股間的關係變化。讓存股族更認識自己的手中的ETF。

以下為影音內容：

前陣子00713、00878、0056都搭上了AI熱潮，有買高股息的投資人都直接存股存成飆股，即便都搭上AI熱潮，但畢竟每檔ETF的選股邏輯不一樣，因此對於AI概念股買進和賣出的時間都不同。

緯創（3231）算是AI的指標股，0056和00713算是最早布局緯創的，後來00878中途進場，過沒多久00713就把緯創賣掉了。

用現在的角度來看這件事情，會發現0056最厲害，不愧是最老牌的ETF，有辦法從很低的位置一路抱上來。

00878也還不錯，中途有進場，買在60幾塊，現在緯創股價都已經不知道飆到哪裡了，大約賺了快2倍的錢。

00713就比較可惜，下車的時間點早了一些，不過這也符合它的選股邏輯，買低賣高，漲太多的它就不要了，這也是個人喜歡00713的地方。

看到上圖就可以了解，00713的選股邏輯不允許它從頭賺到尾，可是它卻有辦法賺到最安全的那一段，這是很值得大家學習的地方，股價不見得要轉到最後一段，有賺到最安全的那一段就好了。

現在AI股價震來震去，都不關00713的事情，賺到的錢先落袋為安，絕對會比紙上富貴好。

三檔ETF近期成分股

00878前七大成分股，全部都是AI概念股，新納入的技嘉只占了2.74％，排在比較後面的位置；手中有00878的投資人要很注意AI概念股的走向，看比例就知道，AI概念股往哪裡走，00878就會往哪裡走。

0056的部分也是，撇除聯發科沒有被炒作，其餘的6檔都是有被炒作起來的AI概念股，所以0506同樣也會受到AI概念股的影響，不同的地方在於0056買的緯創比00878便宜。

00713就完全不一樣了，前七大成分股當中只有仁寶和光寶科有搭上AI列車，看到成分股內有台灣大、遠傳這些電信股，還有銀行股的彰銀，就可以知道00713的選股邏輯比較偏穩健型。

AI炒作起來，三檔ETF分別的報酬是（用還原權值的方式做計算），0056漲了39.83％，00878漲了38.76％，00713漲了26.12％。

8月份的贏家是00713！

其實8月份很多AI概念股都在震盪，看到緯創的走勢圖，8月份可說沒有漲也沒有跌，就在那裡一直震盪。

所以可以看到0056和00878，8月份的股價沒有太大表現。

反觀00713因為身上的AI概念股比例比較少，所以它沒有受到太大的影響，近期股價都不斷再創新高，而且是歷史新高，也就是說不論在何時買進00713，此時此刻都是賺錢的。

總結

歷史不斷重演，也許幾年後，又突然炒作某的題材，而剛好這三檔ETF又剛好選到這題材。

這時候就可以馬上反應過來，要買0056、00878還是00713？

就上述的例子來看，0056和00878可以穩穩抱住飆股，但若有天AI概念股漲不動了，甚至開始大跌了，這時候0056和00878還沒有將AI概念股剔除，就有機會跌比00713還重。

假設0056和00878有辦法在AI大跌之前，就先將其從成分股中剔除，但若是沒有辦法出脫持股，而是繼續持有，那麼之前的紙上富貴有什麼用，到頭來還不是白忙一場。

雖然00713沒有抱AI到最後，但至少可以確定它是賺錢出場，那這時候就贏家反而就會是00713了。

以上並不是看衰AI，只是好奇若有天AI大跌了，0056和00878是否有辦法躲掉？還是在跌難逃？

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