00929月配息ETF合理價多少？年化配息率算5％價格區間從22元起跳！
00929最新合理價格多少？
Hello大家好，我是知美。
2023年9月4日至9月8日，00929復華台灣科技優息，盤中股價17.80元再創新高。
成立正式滿三個月，最近一日收盤價格17.56元，帳面損益+14.10％，含息總報酬率+15.53％。
最新合理價格計算
5％以下年化配息率，價格區間26.40元以上
5％-6％年化配息率，價格區間22.00~26.40元
6％-7％年化配息率，價格區間18.85~22.00元
7％-8％年化配息率，價格區間16.50~18.85元
8％-9％年化配息率，價格區間14.66~16.50元
9％以上年化配息率，價格區間14.66元以下
留言告訴知美：你認為00929的合理價格是多少呢？
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