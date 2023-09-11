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00929月配息ETF合理價多少？年化配息率算5％價格區間從22元起跳！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

00929最新合理價格多少？

Hello大家好，我是知美。

2023年9月4日至9月8日，00929復華台灣科技優息，盤中股價17.80元再創新高。

成立正式滿三個月，最近一日收盤價格17.56元，帳面損益+14.10％，含息總報酬率+15.53％。

最新合理價格計算

5％以下年化配息率，價格區間26.40元以上

5％-6％年化配息率，價格區間22.00~26.40元

6％-7％年化配息率，價格區間18.85~22.00元

7％-8％年化配息率，價格區間16.50~18.85元

8％-9％年化配息率，價格區間14.66~16.50元

9％以上年化配息率，價格區間14.66元以下

留言告訴知美：你認為00929的合理價格是多少呢？

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00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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