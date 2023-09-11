00929月配息ETF合理價多少？年化配息率算5％價格區間從22元起跳！

最近AI來到漲勢末端，股價進入盤整，00878、0056和00713都因搭上AI熱潮，前陣子漲幅都來到20%以上，小資族也很想知道，究竟這三檔熱門的ETF中，誰的選股邏輯在面對成分股中含有飆股時，比較占優勢，也會跟大家分析每檔ETF的前七大成分股，以此來了解股價和AI概念股間的關係變化。讓存股族更認識自己的手中的ETF。

2023-09-11 10:32