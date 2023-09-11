買0050該搭配00878還是0056？ 專家：資本成長與高配息全都要

【文．玩股特派員】

不管出了多少新的 ETF，兩大主流派系就是市值派與高配息派。你不需要終極二選一，等選出最好的商品再 All in，要想加大獲利，你反而應該取兩者之長，避兩者之短，但這要這麼調配呢？

這三年 ETF 越來越紅，但不管推出怎樣的 ETF，主流不脱兩大派系，也就是「市值派」與「高股息派」，先前便分享過，未必是要終極二選一到最好的商品再 All in，反而要想加大獲利，你可以利用 00878、0056、0050 來分別佈局。

要怎麼做呢？不管你是不是選擇這三檔 ETF，或者是其他選項，最重要的第一件事便是「搞清楚這些 ETF 到底是什麼。」

譬如說 00878，這檔 ETF 的選股策略是找出台股符合MSCI ESG評級分數的個股後，再按照近三年股息高低排序，最後篩選出 30 檔股票。所以對於想佈局 ESG 與高股息的投資人，這就是合適的選項。甚至因為成分股內有 AI 題材，淨值也持續被往上帶。

而 0056 雖然也是高股息，但就沒有 ESG 的成分。這檔 ETF 是由台灣 50 與中小型 100 指數的成分股，預測未來一年現金殖利率最高的個股。是預測，就可能會落空，那股息就可能會縮水。

0056 成分股也被 AI 題材帶動，淨值跟著拉高，股價也就有所表現。要說 00878 與 0056 在 AI 股的差別，前者的 AI 成份高達四成以上，0056 只有兩成相關。

0050 是 2003 就上市的老字號 ETF，成分股為台灣前 50 大市值的股票，現在將近一半的成分股是台積電。雖然原因是台積電市值大，但 0050 並不是以投資台積電為目的，而是為了追蹤大盤指數，同步大盤績效才是主因。

所以也不用擔心如果台積電如何了，會連帶影響市值型 ETF 績效。如果哪天台積電不再是龍頭權值股，那0050就會自動汰除台積電。再補充一件事，因為 0050 只買大型權值股，股息高低就不是重點，殖利率也會比高股息 ETF 低。

ETF 多策略投資關鍵：低度正相關

0050 以投資大盤指數為主，股息不是重點。00878 與 0056 同樣是高股息 ETF，重疊性高。如果要以多策略進，在市值型與配息型各挑一檔，才能減緩市場變動可能的衝擊。

這也是在配置前要了解 ETF 成分股的重要性，譬如說近期 AI 題材回檔盤整，那 AI 成分股高的 0056 與 00878 也就動彈不得，這就不符合多策略佈局的思維。搞清楚這些ETF特性之後，你可以利用 0050 搭配 00878 或 0056 建立多策略配置的ETF。一面佈局指數跟大盤一起上漲，至於要選擇 0056 或 00878，就從成分股的差別來做取捨：譬如說兩檔 ETF 在 AI 成分股上有落差，那就看你認為 AI 還有多少延續性，願不願意繼續押注這個題材。

一邊是四成，一邊是兩成，其實都有參與到，差別只在於若 AI 繼續走弱，一邊是受傷，另外一邊可能是兩倍的傷。

ETF 越出越多，也越來越像，如果你沒有研究做分類就買買買，可能最後會滿手都是高股息 ETF，又或者集中在大盤指數ETF，這樣就會失去投資分散佈局的精神了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：菜鳥才做選擇，市值成長與高配息我全都要，0050 怎麼搭 00878或0056？