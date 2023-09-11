00929掛牌三個月賺了多少？ 他：這周有機會規模超過006208
00929成立三個月賺多少？
Hello大家好，我是知美。
2023年6月9日，00929復華台灣科技優息，正式掛牌上市，當天收盤價格15.39元
2023年9月9日，00929復華台灣科技優息，成立正式滿三個月，最近一日收盤價格17.56元
帳面損益+14.10％
7、8月總共除息2次，總配發現金股利0.22元，換算含息總報酬率+15.53％。
00929基金資產淨值，目前已經突破579億，下周是否順利超車006208？
成為台股股票型ETF第四大，觀眾朋友可以稍微期待。
留言告訴知美：00929成立正式滿三個月，滿分100分你願意給幾分呢？
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