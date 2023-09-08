有500萬投資00929、0050、00878哪個好？ 專家：以現金流來看它勝出

【文．玩股小博士】

如果你是求穩型的投資人，那麼0050經歷過20年的多空行情，累積報酬率也相當亮眼，就值得考量。若是以高股息為主要策略，那麼00929的年化殖利率最高，再加上選股機制更全面，當然會勝過00878...

靠政府退撫基金退休，早已經是老掉牙的天大笑話，經濟起飛1960年代的年輕人，自2000年以來也紛紛進入退休潮，如果是1960年剛出社會的年輕人算他18歲好了，來到2023年也已是80歲以上的高齡，這迫使國人開始自主規劃退休工具。

投資工具也是一直改變，以前投資基金及儲蓄險，但在金融危機陸續降息之後，轉變為股市投資，甚至後來還有一票金融股存股的達人因此爆紅，只不過這幾年期間，金融股達人也紛紛跳槽，如果你還在看達人的第一本書，可能會哭出來，因為等你追到現在最新的一本，早就全部都換成ETF了，誰還跟你慢慢看書？

話又說回來，ETF到底有什麼好？值得大家一窩蜂搶進？其實最大的因素還是來自不安定感，要叫你自己去投資，老了又沒學過，但只靠存錢也是很慘，通膨直接吃死死，但ETF就克服了這點，因為這本質上還是基金，背後有基金操盤手在運作，主要追蹤的是指數，投信公司把這些遊戲規則訂清楚，那麼ETF也可以簡單無腦投資。

現在網路上動不動就有人想拿500萬、1,000萬來重壓ETF退休，但實際上可不可行？新手菜雞投資一檔個股，光是放個10萬就會哀哀叫，研究個老半天也不會出手，更別提要買進一張50萬的高殖利率績優股，這就怕得要死，為何投入更高額的500萬卻不會緊張？甚至全部丟進ETF也不怕？

我先以市場中最熱門的三檔來做回測觀察，分別是0050、00878、00929有數據再來討論，這樣你比較有感。

以成立以來的績效回測：0050勝出

0050：如果把0050每年除息還原股價回去，2003年到目前我撰文當下的125.2元，20年的年化報酬率是8.76%。

00878：2020年上市，所以發行時間相當短，不過沒關係，我們一樣用三年時間回測績效，以剛上市12.95元到目前收盤價20.94元計算，3年的年化報酬率是2.43%。

00929：2023年才剛上市而已，要論績效還過早。

從這三檔對照你就很清楚一件事，為何0050還是大家比較信任的ETF？原因就是夠老，所以也比較少人問，至於00878、00929真的太新，如果以發行操盤績效及資歷而言，當然最好的還是0050，至於績效的參考性，你如果用短期來看，0050漲幅肯定是落後給其他兩檔ETF，但這也是因為00878有AI股，而00929發行在半導體低檔，這樣一比當然也會輸，但時間拉長來看，0050回測時間長達20年，我想這參考價值還是比較高一些。

以現金流思考：00929勝出

接下來就是更重要的現金流，一樣假設500萬砸進這些ETF，根據近期的股息及殖利率可以得到一些資訊。

0050：由於這檔ETF夠老，我們就先以10年平均殖利率3.08%作為基底換算，當你500萬砸進0050，平均可領到15.4萬元的現金流。

00878：這檔ETF為季配息，所以我們把四季股息加總起來跟平均股價計算，2021年的年均殖利率會得到5.41%，2022年的年均殖利率為6.75%，2023年前三季的年均殖利率是4.78%，比例放大全年會得到6.37%的「年化」殖利率，以這三年的年均殖利率去平均會得到6.18%。以500萬規模配息6.18%換算，預計會領到30.9萬元。

00929：這檔ETF上市僅三個月，目前僅有的數據是連續三個月股息都是0.11元，所以等比例換算全年會得到1.32元，以最新股價17.6元來計算，會得到7.5%的「年化」殖利率。假設真的要砸500萬下去，那麼以年化殖利率作為基底計算，全年有機會領到37.5萬元。

以相同500萬投入去換算，0050表現自然是最差，畢竟這檔ETF也不是以高股息為主打，至於另外兩檔高股息對照，以殖利率及現有配息狀況來考量，則是00929勝出。

最後給個結論，如果你是求穩型的投資人，那麼0050經歷過20年的多空行情，累積報酬率也相當亮眼，就值得考量。若是以高股息為主要策略，那麼00929的年化殖利率最高，再加上選股機制更全面，當然會勝過00878，但如果你是特別喜歡AI概念股或電腦代工股的投資人，反而對半導體相關的00929沒興趣，那麼00878也是值得考慮的ETF。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如果手上有500萬準備退休，選00929、0050、00878哪個好？