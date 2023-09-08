小資版本0050…00922今年報酬勝！ 專家：好入手更快累積張數經理費相對也較低

新的市值型ETF，00922只要小資價，報酬率卻更高。

甚麼是市值型ETF？簡單來說就是以企業的市值來選股，並決定成分股的權重。第一代市值型ETF的代表是0050，但這是20年前推出的商品，當時的觀念是「市值大就比較好」，但是市值大就一定賺錢嗎？當然是否定的啊，像是宏達電由盛轉衰，公司開始賠錢後，因為市值很大所以還留在0050內，一直到2015年9月才被指數剃除，當然對0050造成負面的影響。

0050的另一個缺點是過度集中在台積電，台積電的權重為47.49% (2023/08/30)，台積電一家可以抵銷其他48家成分股的表現，這樣就缺乏ETF分散投資的效果了。0050有將近一半是台積電，那麼你為何不乾脆買台積電？

在現代最新的投資潮流下，單純以市值大來選股已經過時，因為市值大不一定比較會賺錢。現在企業不僅要能獲利，還要兼顧ESG、低碳轉型能力，才能抓住未來的投資趨勢。

老師觀察到國泰領袖50 ETF(00922)，就是今年新推出的好選擇，報酬率勝過0050。它的指數精神為：用大市值(大企業)、EPS>0(有賺錢)、企業低碳轉型能力(未來趨勢)，篩選出台股50檔領袖級的企業。

除了跟0050一樣是挑選大企業之外，更重視成分股有沒有賺錢，並抓住未來的低碳商機。00922不僅改良了0050「只用市值選股，並集中在台積電」的缺點外，因為上市不到半年所以股價僅16.31元(2023/08/30)，可以當成「小資版的0050」，比起股價125.7元的0050，真的好入手很多，累積張數很有感。

除此之外，小資族最在意的費用率它也有顧慮到，00922經理費只要0.2%，0050則是0.32%，不要小看這0.12%喔！如果陳老師同樣投資1000萬的話，一年會差上1.2萬喔，拿來買股票、吃大餐，是不是比較好呢？小資族的資金比較少，所以要更重視費用率，少扣1塊錢就等於多投資1塊錢，再加上長時間複利的加持，小小費用也會累積成大資產。

從上面比較可以看出，費用較低且強調「大企業、有賺錢、低碳轉型」的00922，勝過費用高、單憑市值來選股(市值大不一定賺錢)。從上市以來，00922也確實帶給投資人更好的報酬。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。