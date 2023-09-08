快訊

大直建案致民宅塌陷…撤離逾300住戶 蔣萬安今早再赴現場

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

6款限時免費LINE貼圖來了！精品隱藏版爽用到明年 工作奴、發懶者也有專用款

00929和00919成分集中科技類股！除0056、00878產業分散的ETF還有00713

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上次介紹了一些媒體上正夯的ETF，例如00919和00929，這些熱門的高息ETF成份都偏向集中科技類股，個人比較會選擇分散一點的選股邏輯，然而除了0056和00878之外，是不是還有選股屬於產業分散的ETF呢？當然還是有啊！例如也有不少投資人青睞的00713「元大台灣高股息低波動ETF」就是！

他的選股邏輯是：

採樣母體為市值前250大且20日均成交金額大於800萬

股利率：計算最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值。取前60％且股利率低於30%之個股。

營運穩定度：計算最近8季稅後純益波動性與最近1季權益之比值；取前80％之個股。

權益報酬率：計算最近1季稅後純益與權益之比值；取排名前80％之個股。

價格動能：計算最近1年股價變動；取排名前90％或報酬率高於-30%之個股。

股利發放品質：計算最近3年現金股利與盈餘之比值；取平均值介於0%與120%之間之個股。

獲利能力：計算最近1季每股盈餘與資料截止日股價之比值。

營運現金流量：計算最近1季營運現金流量與資料截止日市值之比值。

波動度：計算近252日每日還原日報酬之年化樣本標準差。

看完洋洋灑灑的一堆選股因子，到底選出來的產業配置如何？

透過MoneyDj的持股狀況可以瞭解，00713的確是很分散，至少還有一半以上的傳產類股比重，這項資訊對於偏好傳產類股的投資人來說無疑是一個好消息。

還是再重申一下，ETF本身的選股邏輯是中性，就像巷口多間的鹽酥雞店一樣，口味不同，但每間都有擁戴的客人，青菜蘿蔔各有喜好，瞭解選股邏輯，知曉內容成份，最後挑自己喜歡的就好啦！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

相關新聞

00929和00919成分集中科技類股！除0056、00878產業分散的ETF還有00713

ETF本身的選股邏輯是中性，就像巷口多間的鹽酥雞店一樣，口味不同，但每間都有擁戴的客人，青菜蘿蔔各有喜好，瞭解選股邏輯，知曉內容成份，最後挑自己喜歡的就好...

00929、00919創新高「現在進場等於幫抬轎」？網：不如買00713

投資時機點是門大學問，有投資人好奇，00929、00919兩檔股票近日股價表現亮眼，「都創新高要怎麼買？」但其他人建議他先暫緩投資計畫並指出，「ETF買綠不買紅」，直言「現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？不如買00713」。

三檔台股原型 ETF 股價與淨值同創新 增幅逾三成

今年以來已有五檔台股原型股票型ETF淨值與股價同步創新高，五檔皆是訴求高股息的台股ETF，其中有三檔股價、淨值雙成長幅度...

「不買高股息ETF…太仰賴經理人的管理和操作」老手：除00929殖利率與成分股相匹配外

除了00929的成份股殖利率與ETF殖利率相匹配，其它ETF殖利率均高於成份股的殖利率...

00929成第三大高股息ETF…掛牌以來不含息報酬率近15％！除月配息外還有兩優點

00929掛牌三個月裡來也繳出14.68％的不含息報酬率。到底有什麼魔力讓00929成立三個月的基金規模就增加超過9倍突破500億，以及受益人數成長約十一倍來到24萬人，變成台灣第三大的高股息ETF...

股價淨值同創高又成長三成 3檔 ETF 出列

觀察台股原型股票型 ETF，可以發現淨值、股價同步創下今年以來新高價的有5檔，5檔皆是訴求高股息的台股ETF，其中有3檔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦