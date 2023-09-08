00929和00919成分集中科技類股！除0056、00878產業分散的ETF還有00713

上次介紹了一些媒體上正夯的ETF，例如00919和00929，這些熱門的高息ETF成份都偏向集中科技類股，個人比較會選擇分散一點的選股邏輯，然而除了0056和00878之外，是不是還有選股屬於產業分散的ETF呢？當然還是有啊！例如也有不少投資人青睞的00713「元大台灣高股息低波動ETF」就是！

他的選股邏輯是：

採樣母體為市值前250大且20日均成交金額大於800萬 股利率：計算最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值。取前60％且股利率低於30%之個股。 營運穩定度：計算最近8季稅後純益波動性與最近1季權益之比值；取前80％之個股。 權益報酬率：計算最近1季稅後純益與權益之比值；取排名前80％之個股。 價格動能：計算最近1年股價變動；取排名前90％或報酬率高於-30%之個股。 股利發放品質：計算最近3年現金股利與盈餘之比值；取平均值介於0%與120%之間之個股。 獲利能力：計算最近1季每股盈餘與資料截止日股價之比值。 營運現金流量：計算最近1季營運現金流量與資料截止日市值之比值。 波動度：計算近252日每日還原日報酬之年化樣本標準差。

看完洋洋灑灑的一堆選股因子，到底選出來的產業配置如何？

透過MoneyDj的持股狀況可以瞭解，00713的確是很分散，至少還有一半以上的傳產類股比重，這項資訊對於偏好傳產類股的投資人來說無疑是一個好消息。

還是再重申一下，ETF本身的選股邏輯是中性，就像巷口多間的鹽酥雞店一樣，口味不同，但每間都有擁戴的客人，青菜蘿蔔各有喜好，瞭解選股邏輯，知曉內容成份，最後挑自己喜歡的就好啦！

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