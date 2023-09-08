00929、00919創新高「現在進場等於幫抬轎」？網：不如買00713

投資時機點是門大學問，有投資人好奇，00929、00919兩檔股票近日股價表現亮眼，「都創新高要怎麼買？」但其他人建議他先暫緩投資計畫並指出，「ETF買綠不買紅」，直言「現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？不如買00713」。

一名網友在PTT發文詢問「00929和00919收高怎麼買？」他表示，00929爆超大量26萬張、創新高收在17.65元；00919也是整週成交量維持在8到9萬左右，收新高21.29元，讓他不禁好奇「為什麼這兩檔高股息都這麼強勢？是因為這個月準備要除息了嗎？一直收新高我要怎麼進場？」

其他網友則留言「ETF買綠不買紅」、「不如買713，現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？」、「929八月有半個月是綠的你不買，現在才想跳進去？」、「除息旺季。是建議先觀察完整一年配息狀況也不遲」、「713低調強，績效穩定高」、「不是看漲多少，是看折溢價」、「00919、21塊以下買進年化10%」。

還有人留言「等除息完再買啊」、「進去溢價給外資收割？」、「ETF才不會因為除息而漲，看看折溢價就知道了」。不過也有人留言「買就對了想這麼多幹嘛？再不買就漲上去了」、「存股有在看股價？閉眼睛存就好廢話一堆」、「買了賺價差啊」、「都買啊」。