快訊

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

00929、00919創新高「現在進場等於幫抬轎」？網：不如買00713

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮投資00929、00919卻被勸阻。圖／本報資料照片
網友考慮投資00929、00919卻被勸阻。圖／本報資料照片

投資時機點是門大學問，有投資人好奇，00929、00919兩檔股票近日股價表現亮眼，「都創新高要怎麼買？」但其他人建議他先暫緩投資計畫並指出，「ETF買綠不買紅」，直言「現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？不如買00713」。

一名網友在PTT發文詢問「00929和00919收高怎麼買？」他表示，00929爆超大量26萬張、創新高收在17.65元；00919也是整週成交量維持在8到9萬左右，收新高21.29元，讓他不禁好奇「為什麼這兩檔高股息都這麼強勢？是因為這個月準備要除息了嗎？一直收新高我要怎麼進場？」

其他網友則留言「ETF買綠不買紅」、「不如買713，現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？」、「929八月有半個月是綠的你不買，現在才想跳進去？」、「除息旺季。是建議先觀察完整一年配息狀況也不遲」、「713低調強，績效穩定高」、「不是看漲多少，是看折溢價」、「00919、21塊以下買進年化10%」。

還有人留言「等除息完再買啊」、「進去溢價給外資收割？」、「ETF才不會因為除息而漲，看看折溢價就知道了」。不過也有人留言「買就對了想這麼多幹嘛？再不買就漲上去了」、「存股有在看股價？閉眼睛存就好廢話一堆」、「買了賺價差啊」、「都買啊」。

00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 除息 月配息 季配息

延伸閱讀

00929、00919、00878...「會填息是基本要求」！ 專家教該怎麼選ETF產品

鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股

00929成第三大高股息ETF…掛牌以來不含息報酬率近15％！除月配息外還有兩優點

30萬全買00878或搭00713、0056組月配？專家：用一次領息超過這金額判斷

相關新聞

00929、00919創新高「現在進場等於幫抬轎」？網：不如買00713

投資時機點是門大學問，有投資人好奇，00929、00919兩檔股票近日股價表現亮眼，「都創新高要怎麼買？」但其他人建議他先暫緩投資計畫並指出，「ETF買綠不買紅」，直言「現在買這兩檔是要幫忙抬轎嗎？不如買00713」。

「不買高股息ETF…太仰賴經理人的管理和操作」老手：除00929殖利率與成分股相匹配外

除了00929的成份股殖利率與ETF殖利率相匹配，其它ETF殖利率均高於成份股的殖利率...

00929成第三大高股息ETF…掛牌以來不含息報酬率近15％！除月配息外還有兩優點

00929掛牌三個月裡來也繳出14.68％的不含息報酬率。到底有什麼魔力讓00929成立三個月的基金規模就增加超過9倍突破500億，以及受益人數成長約十一倍來到24萬人，變成台灣第三大的高股息ETF...

股價淨值同創高又成長三成 3檔 ETF 出列

觀察台股原型股票型 ETF，可以發現淨值、股價同步創下今年以來新高價的有5檔，5檔皆是訴求高股息的台股ETF，其中有3檔...

00929花不到三個月規模突破500億！ 打敗00878所耗時的589天

高股息ETF「息」捲台股交易市場，近期多檔標的成交量激增，其中，復華台灣科技優息(00929)近兩個交易日更高居全市場第一，規模一舉站上500億元大關，再度刷新台股ETF最快突破500億元的記錄。

00929、00919、00878...「會填息是基本要求」！ 專家教該怎麼選ETF產品

拿到股息不要太開心，要能填息才是真的領到股息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦