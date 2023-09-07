「不買高股息ETF…太仰賴經理人的管理和操作」老手：除00929殖利率與成分股相匹配外

自詡為存股老手，為什麼我自己帳上沒有任何一檔高股息ETF？

完全不合群於巿場主流，這種質疑的聲音，陸續都曾經出現。我無意與巿場對作，並且曾經在00878募集之初即買入了約莫20張的額度來觀察高息ETF的運作，如今淡出高息ETF。我願意分享我對高息ETF的評價邏輯，也請理解，投資手法沒有對與錯，唯有是否適合自己而已。

我選擇不投資高股息ETF的原因： ETF僅僅是一套投資組合的商品，它的靈魂永遠在其成份股 當ETF存在越來越多基金經理人主動操作的影子時 忙碌的上班族才是適合以ETF作存股儲蓄的族群 ETF的投資，我們更偏好純粹的指數化投資

ETF僅僅是一套投資組合的商品，它的靈魂永遠在其成份股

我們以比較熱門，成交量大的高股息ETF殖利率及其成份股殖利率作大略比較，如下表：

上表只有一個結論：除了00929的成份股殖利率與ETF殖利率相匹配，其它ETF殖利率均高於成份股的殖利率，00919則存在長榮/陽明等一次性超高殖利率的干擾而失真。

這個結果也是投資人普遍已知曉的，其配息內容結構並非僅來自成份股股息，尚包含收益平準金及成份股交易之資本利得。我們對ETF的投資收益還真的必須仰賴基金經理人的管理和操作。

（另說明：我們沒有列入0056，乃因0056變更配息頻率，不易於客觀評估其殖利率）

當ETF存在越來越多基金經理人主動操作的影子時...

這個問題是承續上項之配息內容的問題，相信有不少投資人很認同專業的經理人適度地交易成份股幫投資人實現資本利得，並且以ETF的股息姿態配予投資人。

然而當ETF有過多主動操作的影子出現時，包含成份股的選擇與更替、包含交易成份個股的時機是否有追高殺低之嫌，等等不免呈現出被動型ETF走回主動型選股基金的老路。

這種由經理人主導操作的特性真的需要投資人自行思考是否接受了。

忙碌的上班族才是適合以ETF作存股儲蓄的族群

我們都期盼我們所投資的ETF其成份股能有優沃的盈利，股價扶搖直上。但投資巿場總有波折，2023年的熱門高股息ETF多有資本利得可發配，但未來的年度並不一定年年都有如此的超額利潤可獲取。屆時高息ETF也將回歸到配息即是配發成份股派息的基本特性。亦即是ETF的殖利率將趨近於成份股的殖利率。

當高股息ETF的殖利率回到4%~5%時，ETF投資報酬率很可能僅僅是合理而非超額報酬。當投資人進行資產配置，欲將資產規模儘快堆積起來時，高比例配置在高股息ETF上或許不是最合適的作法。

所以筆者主張最適合投資ETF的族群是忙碌工作沒有時間研究個股的投資人。

ETF的投資，我們更偏好純粹的指數化投資

對於被動型基金的投資，我們更傾向於單純指數化的投資，例如台股的0050、006208、美股的SPY、VOO、QQQ等。投資這些大型完全指數化ETF可非常貼近該巿場的指數表現，這才是真正意涵的指數型被動投資。

小結：投資人買ETF，交由經理人投資成份股，使巿場獲取資金活水也穩定巿場價格波動，這都是投資巿場更趨於成熟的優點，筆者也非常鼓勵多元化的投資，然而投資商品眾多，高股息ETF是否適合自己！高股息ETF是否真正具有高股息投資效果！

這就是投資人自己必須作思考及選擇了。

以上分享於2023.09.04。以上內容僅供參考，不作為任何投資建議，投資人應自行評價投資風險。

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