00929花不到三個月規模突破500億！ 打敗00878所耗時的589天

00929刷新台股ETF最快突破500億記錄

高股息ETF「息」捲台股交易市場，近期多檔標的成交量激增，其中，復華台灣科技優息(00929)近兩個交易日更高居全市場第一，規模一舉站上500億元大關，再度刷新台股ETF最快突破500億元的記錄。

根據統計，先前最快達成台股ETF 500億元的記錄保持者為國泰台灣永續高股息(00878)，當時耗時589個日曆日，始祖元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)則花了1,829、4,471日；00929在這波存股熱推波助瀾下，規模自6月9日掛牌後呈跳躍式成長，從成立時的50多億元攀升至532億元(截至2023/9/6)，此次跨越500億門檻只花了89日就達陣。

9月有5檔台股高股息ETF將進行除息，進一步提高台股ETF交投熱度，帶動00929單日成交量屢創新高，6日達26.6萬張，再創掛牌以來最大量，且連兩個交易日登上台股交易市場成交量第一名；將於本月進行除息的群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)近期成交量也明顯激增，擠進台股成交量排行榜。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，8月台股隨AI概念股回檔出現明顯修正，00929成分股百分百聚焦電子產業，不過股價不跌反漲，凸顯選股橫跨各個趨勢科技主題，並兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。

台股高股息ETF達成500億天數統計