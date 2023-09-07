30萬全買00878或搭00713、0056組月配？專家：用一次領息超過這金額判斷

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聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

月月配還是季配？

現在市面上很多高股息ETF都改為季配息，甚至還出現了月配息的產品。我的持股裡有年配息的金融股、南亞、亞泥，也有季配息的0056、00878、台積電，恰好這三檔還組成完美的月月配。不過也只是剛好而已，當初買進並非為了月月配，而是因為它們是我心目中的好標的。

配息的頻率與份量都重要

我們從小學習課業、才藝都要藉由一些外在動機，像是獎品、他人肯定、分數……等取得成就感與快樂，來增強學習動力，好讓自己堅持下去。

領股利也是一種增強動力的方式，買股後藉由領息取得行為上的反饋（獎賞），就會對自己的付出有信心，願意繼續做下去。然而人是很健忘的動物，一陣子得不到反饋，動力就會隨時間消逝。因此反饋的頻率要高一點，才能維持熱情。

除了獎賞的頻率不能太少外，獎賞的內容也要夠份量，才足夠引起行為動機。以國小中年級為例，孩子考試考了100分，獎勵「一個貼紙」與「一本可愛筆記本」相比，顯然「一個貼紙」的份量是不夠的。

因此，領息也是一樣，除了頻率外，股息的份量要「有感」，才算得上是一次成功的獎勵。當然，每月有股息進帳的感覺很美好，然而進帳的金額不夠高，或許也無法將它看作是個有效的獎勵

假設30萬買股

1、買一檔季配息

假設以30萬買一檔季配息，約可買14.3張00878。以本季配息0.35元計，一次領息可得5005元（0.35*14300），年領4次，匯費40元。

2、買三檔季配息，組成月月配

若為了月月領息，將30萬分三等份投入0056、00878、00713這三檔ETF。可買：

0056約2808股

00878約4762股

00713約2075股

每次配息分別可領1404元（估配0.5元）、1667元（估配0.35元）、1411元（估配0.68元），三檔一年共領12次，匯費120元。

我們姑且不討論兩種方式一年總領息的落差，因為每檔價格與每季配息情況皆不同。假設季領與月領一年的總金額相同，月領雖獲得動機增強的次數最多，不過每次都只有領到一千多元。這樣的金額無論是再投入買股或是犒賞自己份量皆稍嫌不足，且比季領還要多花80元的匯費

因此，在買進優質標的前提下，小車覺得季配息比年配息更容易讓新手取得信心與成就感。至於需不需要每個月都取得這份成就感，個人是持保留態度。若月月領息的金額不多，不僅增強的程度有限，還要多花匯費。

倒不如先集中存一檔季配息，等每次股利多到讓自己有感時（個人認為至少5000元），再來考慮搭配第二檔季配息

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 2330台積電 季配息 月配息 ETF

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