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00713為何股價比大盤還先創下新高？ 專家：因6月剔除掉幾檔主流AI概念股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

今年大盤還沒創新高，倒是高股息的00713今天（6日）率先衝新高了。

所以比大盤更快創新高，主要原因是6月中那次更換成分股，當時市場一片看好AI之際，713選擇換掉了幾檔主流AI概念股，補上了紡織、網通、銀行、食品等相對低基期的股票

事後來看，這番操作是對的，換進來的股票在最近2個半月的時間裡，平均漲幅8.73%，而當時剃除掉的股票，雖然錯過了幾檔主流AI概念股後來的漲幅，不過算上其它股票，整體平均下來僅有4%的表現，這就是00713相對大盤領先創新高的主因

雖然713全名為「高息低波動」，不過拉長時間來看，以追求整體投資組合低波動的編制規則真的不一定賺比較慢。

2021~2023這2年多以來，大盤表現分別為29%、-19%、23%，同期間00713表現為31%、-7%、35%。

可以說，713是少見能連續3年擊敗大盤的高息ETF類型，特別是空頭時期跟大盤的差距會更明顯。以去年為例，大盤跌了19%，同期713跌幅連大盤的一半都不到

季配息+抗跌+連續擊敗大盤，客觀來說，我覺得它是當前眾多高息ETF當中的第一梯隊。真要說缺點，應該就是很難等到下跌讓你買進的機會。

不過它是真的滿適合長期作為定期定額的標的，像股添樂他娘的投資組合當中，這檔算是核心持股。

我也誠實地和股添樂他娘說，00713比我這種活體撲滿還要可靠多了，畢竟投資在我們身上的血汗錢，搞不好有去無回；不過投資在713上的錢，起碼你能確定它時間一到就要上繳股息，不像我們偶爾還會已讀不回。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 大盤 成分股 AI

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