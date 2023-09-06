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00713改季配後皆填息…既抗跌績效更贏大盤！ 專家：提前賣出AI股8月大秀低波上漲

聯合新聞網／ 阿格力
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

台股多年來的高股息ETF績效常勝軍00713公布最新配息了，將在兩週後的9/18（一）除息，最晚只要在9/15（五）持有的人，就能參與最新一次的股利發放好康。以9/4（一）收盤價47.8元計算，年化配息率約7.1%，算是相當不錯。

近期有很多檔高股息ETF公布配息，如果分析只是比配息率高低，只是看門道而已。

為何專挑這一檔出來講，最主要是00713具有跟其他高股息ETF不一樣的特色，比配息率不是重點，要看就要看哪一檔最會賺錢，因為配給你的不管是股利還是資本利得，都是從淨值裡扣出來。00713是2020、2021年的高股息績效王，2022大空頭年也只有下跌7%；今年上半年AI股大漲，00713先吃了一大段漲幅然後「高歌離席」，8月AI股在跌，00713還是低波動上漲

從下圖可以很明顯看出，00713今年以來是呈現穩定斜率上漲，相較大盤還有漲得時候漲得多，跌的時候跌得少的特色，在近期更是因為提前賣出AI股，表現已顯著領先大盤。

在高股息中，我認為搭配低波動是一個非常重要的策略，因為台灣是一個相對淺碟市場的國家，股市的震盪其實挺大。根據權威機構彭博資訊的統計，2000年至2023/7這段時間，台股單月跌幅超過8%的次數是領先世界各國，合計達21次。印象中感覺很不穩定的中國是19次，而波動大的美股是16次。這跟結婚相處之道一樣，常常波動就容易婚姻有裂痕，可是會出事的。如果存股過程的投資組合常常遇到股價大震盪，人心就像感情一樣禁得起等待，但經不起考驗。

阿格力幫大家統計了一下，00713自從改成季配息後，四次的季配息都填息，季配息我是蠻認同的，分次配息可以幫助不被課健保補充稅的機率，而且填息就會比較容易達成

至於最近常常大家在討論高股息ETF要不要先跑一趟？因為AI漲太多了，怕回檔。其實這也是考古題，去年大家是問金融股也是高股息ETF主要成分股，是否要先賣股。我只能說拜託一下，高股息ETF本來就有調節持股的機制，何必搞到那麼複雜呢，讓00713自動換股不是很好嗎？像00713在去年第二季就大砍金融股23%，剛好金融股後來的弱勢跟今年的股利不好都沒遭殃；今年6月自動把漲多的AI股賣掉，帳上大賺資本利得，比起自己賣掉00713然後買不回來好太多了，懶人投資就是懶到底，只需要有紀律的持有。

至於換股換到哪裡去，攤開至8月底的前十大成分股，股利連續配發年數有九家超過20年，產業也分佈在食品、電信、銀行以及幾大電子領域，可說是有通過時間考驗且產業不會過於集中的高股息ETF選股邏輯。看完了，安心了吧？高股息又低波動，也不是剛掛牌不知道績效的新高股息ETF，投資人要做的就是存股莫忘初衷。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 績效 大盤 選股邏輯

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