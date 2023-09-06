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00929「股價與規模」飆起來！ 已是國內第五大股票型ETF將挑戰006208

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

Hello大家好，我是知美。

2023年9月5日，00929復華台灣科技優息，基金資產淨值499億再創新高，衝進台股股票型ETF前五大，距離第四名006208富邦台50，只剩下不到90億元新台幣差距。

2023年9月5日，盤中股價17.34元再創新高，收盤價格為17.30元，掛牌上市短短不到三個月時間，含息總報酬率累積13.92%。

留言告訴知美：00929有機會超越006208，成為台股第四大股票型ETF嗎？

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 006208富邦台50 月配息 報酬率

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