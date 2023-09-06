00929「股價與規模」飆起來！ 已是國內第五大股票型ETF將挑戰006208

一上市就持有00896，結果去年跌的怕了，今年趁反彈開始賣。想不到賣到剩沒幾張，股價反而創新高。最近又看到配息創掛牌以來新高的消息(配0.33)，想問問這檔ETF究竟能不能抱？

2023-09-06 09:43