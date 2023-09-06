快訊

超噁！內湖「八方雲集」外送鍋貼有蛆 衛生局：最高可罰2億

傳性侵戲太逼真 許瑋甯被爆「有陰影」拒同台吳慷仁

00896配息0.33元掛牌以來新高…長線能抱？ 專家：這檔穩妥妥的政治正確

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

網友表示，一上市就持有00896，結果去年跌的怕了，今年趁反彈開始賣。想不到賣到剩沒幾張，股價反而創新高。最近又看到配息創掛牌以來新高的消息(配0.33)，想問問這檔ETF究竟能不能抱？很擔心一進場又要套牢。

答：

00896全名是中信綠能電動車，顧名思義是聚焦在綠能+電動車兩個產業上。又是綠能又是電動車，光從名稱就可以感覺到，這檔ETF的波動應該不至於太高

事實上也是如此，如果算上股息的表現，這檔ETF去年一整年下跌14.5%，其實是優於大盤的-18.7%；今年以來由於有幾檔成分股沾到AI題材，含息共漲了28%，也是高過大盤的22.7%

這2年的表現，客觀來說算是還不錯的類型，尤其電動車+綠能的組合，起碼在未來開口閉口都是「ESG」的資本市場中，是穩妥妥的政治正確

所以如果站在長線角度，這檔其實是可以抱的。

不過我認為這位朋友，真正要克服的，是確立好自己的投資週期。不能每次想的是「長線持有」，到了真正買進又套上了「短線思惟」。

像我最常看到的案例，是買進前把每年投入資金、未來幾年預估股息都已算的清清楚楚，甚至規劃到每年出國的費用都算好了，結果股價漲個10%、20%就賣到剩沒幾張。

一筆投資究竟是長短還是短線，建議一開始就要設定好，否則一旦混淆了，就會常常糾結在「為什麼一買就跌？一賣就漲？」的情況，甚至會有「是不是被主力盯上了？」的錯覺。

如果擔心一進場就套牢，可以採取每下跌5%分批買進一次的策略。第一次買完，如果又跌5%，那就再買一次。如果買完又再跌5%....

...
...
...

你下次要買什麼先跟我說！...欸不對，就真的還是再分批買一次。

畢竟它是ETF，你也不用擔心它會直接跌到下市，如果市況真的很差，那就放寬到10%買一次。

一檔經的起驗證的ETF，拉長時間來觀察股價一定是緩步走高的，雖然這檔ETF掛牌時間才剛要滿2年，不過現在看來它是具備可以長抱的條件的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00896中信綠能及電動車 ETF ESG

延伸閱讀

4年無腦006208、00692定期定額績效公開！她：若一開始砸大錢結果完全不同

00929掛牌僅三個月規模已破450億…為何？ 專家提兩點：穩定與高殖利率

鴻海（2317）股價為何漲不動…股本較大？ 專家：反觀中鋼活蹦地跳上又跳下

30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

相關新聞

00896配息0.33元掛牌以來新高…長線能抱？ 專家：這檔穩妥妥的政治正確

一上市就持有00896，結果去年跌的怕了，今年趁反彈開始賣。想不到賣到剩沒幾張，股價反而創新高。最近又看到配息創掛牌以來新高的消息(配0.33)，想問問這檔ETF究竟能不能抱？

00932上市爆量6萬多張…「等權重」風險也相對？ 專家：喜歡它無收益平準金

兆豐投信顯然是「等權重」玩上癮了，推出台灣首檔等權重的00921之後，又推出了兆豐永續高息等權ETF(00932)...

00713配息、股價皆創新高！ 他：42元以下買進年化配息率達8%以上

9月1日，元大投信公告，00713預計配發現金股利0.84元，利用公告當天收盤價格47.61元計算，季配息率1.76%，年化配息率7.06%...

五檔台股高股息ETF收盤創新高 55.6萬人笑呵呵

53檔台股ETF中，有五檔昨（5）日創下收盤新高，清一色全部都是高息 ETF，也讓這五檔的556,979位受益人笑呵呵。

中信綠能及電動車 ETF 投資綠能、電動車雙主題紅利的好利器

台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF：中信綠能及電動車（00896）9月1日發布第一階段配息公告，9月18日為除息日，想...

30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

介紹這檔配息超甜的群益台灣精選高息(00919)，想用高息ETF規劃現金流的夥伴千萬別錯過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦