00896配息0.33元掛牌以來新高…長線能抱？ 專家：這檔穩妥妥的政治正確

網友表示，一上市就持有00896，結果去年跌的怕了，今年趁反彈開始賣。想不到賣到剩沒幾張，股價反而創新高。最近又看到配息創掛牌以來新高的消息(配0.33)，想問問這檔ETF究竟能不能抱？很擔心一進場又要套牢。

答：

00896全名是中信綠能電動車，顧名思義是聚焦在綠能+電動車兩個產業上。又是綠能又是電動車，光從名稱就可以感覺到，這檔ETF的波動應該不至於太高。

事實上也是如此，如果算上股息的表現，這檔ETF去年一整年下跌14.5%，其實是優於大盤的-18.7%；今年以來由於有幾檔成分股沾到AI題材，含息共漲了28%，也是高過大盤的22.7%。

就這2年的表現，客觀來說算是還不錯的類型，尤其電動車+綠能的組合，起碼在未來開口閉口都是「ESG」的資本市場中，是穩妥妥的政治正確。

所以如果站在長線角度，這檔其實是可以抱的。

不過我認為這位朋友，真正要克服的，是確立好自己的投資週期。不能每次想的是「長線持有」，到了真正買進又套上了「短線思惟」。

像我最常看到的案例，是買進前把每年投入資金、未來幾年預估股息都已算的清清楚楚，甚至規劃到每年出國的費用都算好了，結果股價漲個10%、20%就賣到剩沒幾張。

一筆投資究竟是長短還是短線，建議一開始就要設定好，否則一旦混淆了，就會常常糾結在「為什麼一買就跌？一賣就漲？」的情況，甚至會有「是不是被主力盯上了？」的錯覺。

如果擔心一進場就套牢，可以採取每下跌5%分批買進一次的策略。第一次買完，如果又跌5%，那就再買一次。如果買完又再跌5%....

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你下次要買什麼先跟我說！...欸不對，就真的還是再分批買一次。

畢竟它是ETF，你也不用擔心它會直接跌到下市，如果市況真的很差，那就放寬到10%買一次。

一檔經的起驗證的ETF，拉長時間來觀察股價一定是緩步走高的，雖然這檔ETF掛牌時間才剛要滿2年，不過現在看來它是具備可以長抱的條件的。

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