快訊

力不從薪…青年陷5慘澹樣態 台灣走向缺工缺才隱形危機

早晨財經速解讀／油價又失控！沙國減產通膨歸來？升息抵得了油價？

把賣到日本的蛋搶來台灣！超思進口巴西蛋 台報價被爆比日貴

00713配息、股價皆創新高！ 他：42元以下買進年化配息率達8%以上

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

元大台灣高息低波（00713）股價、配息再創新高！

Hello大家好，我是知美。

2023年9月1日，元大投信公告，00713預計配發現金股利0.84元，利用公告當天收盤價格47.61元計算，季配息率1.76%，年化配息率7.06%；42.00元以下買進的觀眾朋友，換算年化配息率有機會達到8%以上。

00713元大台灣高息低波，2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，2023年8月股價再創新高，成立近六年時間，含息總報酬率122.21%

小提醒：想要參與00713第三季除息的觀眾朋友，記得9月15日之前買進並持有。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 報酬率

延伸閱讀

00919再配0.54元…擁有配息的本錢！ 專家曝「三點優勢」：方便投資人規劃

00929規模超越00881…成長速度打破00878紀錄！ 專家：下關挑戰006208

4年無腦006208、00692定期定額績效公開！她：若一開始砸大錢結果完全不同

30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

相關新聞

00713配息、股價皆創新高！ 他：42元以下買進年化配息率達8%以上

9月1日，元大投信公告，00713預計配發現金股利0.84元，利用公告當天收盤價格47.61元計算，季配息率1.76%，年化配息率7.06%...

30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

介紹這檔配息超甜的群益台灣精選高息(00919)，想用高息ETF規劃現金流的夥伴千萬別錯過...

台股 ETF 受益人數突破510萬 00919群益台灣精選高息最吸睛

根據9月1日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，52檔台股 ETF 的受益人變化，最新一周增加54,976人，總受益人...

00929規模超越00881…成長速度打破00878紀錄！ 專家：下關挑戰006208

人氣王00929第三個月再配出0.11元，因為最近股價漲上來，分母變大，所以「單期殖利率」稍微下降到0.65%，粗暴x12來年化大約7.8％。查了00929截至9/1淨值內可分配收益還有0.99元，那代表一直0.11還可以配8-9個月...

大華銀投信：景氣指標上行 布局台股時機臨

大華優利高填息30(00918)9月即將除息！這本次每單位配息金額將為0.75元，想參與配息的投資人，記得在9月15日進...

台股震盪！這檔「高息+低碳」抗震 跟漲更有感

台股近期盤勢相對震盪，自7月高點迄今跌幅超過3％，但國內 ETF 買氣依舊不減，高股息 ETF 更是人氣標的，近一個月受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦