00713配息、股價皆創新高！ 他：42元以下買進年化配息率達8%以上

人氣王00929第三個月再配出0.11元，因為最近股價漲上來，分母變大，所以「單期殖利率」稍微下降到0.65%，粗暴x12來年化大約7.8％。查了00929截至9/1淨值內可分配收益還有0.99元，那代表一直0.11還可以配8-9個月...

2023-09-05 11:23