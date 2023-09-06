00713配息、股價皆創新高！ 他：42元以下買進年化配息率達8%以上
元大台灣高息低波（00713）股價、配息再創新高！
Hello大家好，我是知美。
2023年9月1日，元大投信公告，00713預計配發現金股利0.84元，利用公告當天收盤價格47.61元計算，季配息率1.76%，年化配息率7.06%；42.00元以下買進的觀眾朋友，換算年化配息率有機會達到8%以上。
00713元大台灣高息低波，2022年9月首次季配以來，四次除息均完成填息，2023年8月股價再創新高，成立近六年時間，含息總報酬率122.21%
小提醒：想要參與00713第三季除息的觀眾朋友，記得9月15日之前買進並持有。
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