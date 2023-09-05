00929規模超越00881…成長速度打破00878紀錄！ 專家：下關挑戰006208

股票型ETF 9月配息結果 00929規模飆上台股第5大

繼31日00919搶頭香宣布0.54元「複製貼上」之後，1日00713公佈出來調高到0.84元，單季殖利率1.76％，若以近四個季度合計3.65元計算，年化約7.7%，如果x4粗暴年化則是7.04%。

8月績效重回第3的凱基00915，這期配息直接翻倍到0.7元，單季殖利率高達3.39%，一樣都是高股息，一樣都有平準金，但每一家的配息策略差異還不小。915前2次的除息分別用了12天和17天完成填息，今年可以說是「賺股息又賺價差」。

新一代人氣王00929第三個月再配出0.11元，因為最近股價漲上來，分母變大，所以「單期殖利率」稍微下降到0.65%，粗暴x12來年化大約7.8％。查了00929截至9/1淨值內可分配收益還有0.99元，那代表一直0.11還可以配8-9個月(不配價差)，照這樣看來10月應該會繼續0.11...吧？

而根據下午公告的最新資料，00929的規模也在9/1以460億正式超越00881躍上台股第五大；這成長速度之快，不斷地打破00878的記錄，下一關要挑戰的是006208的582億。

00929規模

8/31：451億；9/1：460億

00881規模

8/31：452億；9/1：449億

大華00918納入平準金之後壓軸放大絕，開出0.75元，單期殖利率為本月最高。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此。