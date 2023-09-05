00929掛牌僅三個月規模已破450億…為何？ 專家提兩點：穩定與高殖利率

超級新星 00929迎接第三次除息

月配高股息ETF00929-復華台灣科技優息ETF，在09/01發布第3次配息公告，資訊如下：

配息：0.11元 最後買進日：112年09月18日 除息日：112年09月19日 配息日：112年10月18日

00929成立3個月，對，上市才3個月(2023年06月09掛牌)，00929目前規模已經突破450億，超越了許多高股息ETF的前輩，甚至引領投資市場一陣風潮，到底怎麼辦到的呢？

孫太認為造成投資人爭相投入的原因有2點：

1.是配息的「穩定性」：前2次00929的配息是0.11，這次又是0.11，配息穩定的狀態下，會讓投資人對00929更安心！而觀察復華投信官網資訊可以發現，目前00929的收益平準金(B-股息)尚有0.99(09/01官網資訊)，至少還可以穩定配發0.1元好一陣子，至於是否可以全年每月皆配發0.1元以上，就必須長期觀察 ！

2.則是「高殖利率」：以目前季配0.33來看，若要符合高股息ETF配息6%的最低標準，那淨值成長到22元都還在標準範圍內，因此目前的淨值16元附近相比殖利率來說，算是香甜可口的位階。

再加上00929是「月配息」，光這點就相當吸引到許多投資人，畢竟每個月都可以領到股息，對於小資族跟退休族群來說，每個月都有現金流是多麼吸引人的一個項目，再加上擁有「#收益平準金制度」，就算規模快速成長也不會稀釋股息，對於想要存股領現金流的投資人來說實在太有吸引力！

試想，每個月領到現金就又參與除息，領到現金又參與除息，心裡的感覺會似乎一直在領錢，加深了存股投資的意願！

最近有很多網友私下詢問孫太：雖然知道台灣本身是科技島，產業成長性令人期待，然而科技股的股性比較活潑為此感到猶豫。

關於這一點，我們可以先從「選股邏輯」進行探討，因為00929的指數編製原則能降低震盪度(漲跌幅過大會剔除)，從這次AI題材修正整理，台股市場造成一波震盪，00929全科技股卻意外抗跌，成為網友心中津津樂道的話題就可以發現端倪。

結語

00929作為月配高股息，除了高息之外，填息的狀態會被投資人放大檢視，前2次除息填息狀態來看(一次9日，一次1日填息)，所以目前填息能力都很優異，也無外乎投資人都十分看好後續的表現！

目前就只差尚未遭遇過重大回檔修正的洗禮，若經歷後依然有著好表現，那相信就會有更多投資人認同00929這檔商品！

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