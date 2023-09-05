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00929月配0.11元…年化8％殖利率能持續多久？ 專家打包票：9個月以上沒問題

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

00929月配0.11且達8％年化殖利率能配多久？領九個月以上OK的啦

隨著ETF產品進入群雄競逐時代，配息制度也成為重要考量，過去領息看殖利率，現在則看重「殖利率＋配息次數」，之前就說過了高配息次數對投資人極為有利，不僅可以提前領到錢，還能合法降低補充保費。

我觀察近期的市場消息注意到一個現象，現在投信除了在ETF選股策略持續優化外，還將產品的透明度與平滑性，推到另一個高度...

這怎麼說呢？有沒有覺得前幾年高股息跟開獎一樣，總是要到最後一刻才知道能拿多少錢出來配，但現在投信業者致力於更加透明來爭取投資人認同，在官網上就直接列出淨值組成項目為何？一般來看有這幾種淨值組成：

1.基本面額（募資時面額）

2.收益平準（成分股股利收入＋平準金）

3.資本利得（成分股現有＆換股時的資本損益變化）

配發股利時會由「收益平準＆資本利得」，作為主要的配發項目。

但實務上會以收益平準為主，畢竟這部分是已經確定入袋可以發放的股利，所以我們就可以用這個部分來推估一檔產品，在現有的股利政策下能維繫多久的配息數字。

以00929為例，一開始上市的時候就讓我很關注，除了首檔股票月配息的產品之外，在跟經理人訪談過程中有提到，該產品致力於「平滑化」的配息策略，其實這個說法我一開始是半信半疑的「過去高股息都跟開獎一樣，你們怎麼做到平滑化？」那時候有提到公開透明的「待分配收益數字」是關鍵所在，而這就是淨值項目中的「收益平準」。

從復華投信的官網中我們可以看到9/1的淨值組成

發行面額：15元

收益平準：0.99元

資本損益：0.76元

合計：16.75 元

收益項目的0.99元這個數字便是100％確定可以配息的項目，至於資本損益的0.76元則是讓投信有調配的空間，我們將目光先集中在0.99元這個數字上...

以00929最近二次配息政策來看均為「每月配息 0.11元」，那0.99元/0.11元＝9 算出該產品接下來都是0.11的話，至少會有連續九次的配息能滿足該要求，這實在是太棒了！

00929不只配息漂亮，8月的報酬也拿下台股原型ETF的總冠軍，在連續兩次秒填息的優勢下，真的是息利雙享。

為什麼我以前再跟學員談退休後的現金流策略時會以債券產品作為首選呢？這是因為退休前與退休後對現金流的要求不一樣，退休後失去職場收入的輔助時，穩定且可預期的現金流入至關重要，那債券ETF的配息數字與次數都比高股息產品穩定多了。

但現在不一樣了，投信也發現投資人的需求改變，讓高股息產品也能有高配息次數與穩定可預期的現金股利，00929可說是開啟了股票型ETF月配息的先河，有沒有打中投資人的心，不要說老師話唬爛，看規模成長速度就知道，成立僅三個月，整體規模突破460億，要是沒有正中投資人的紅心，能有這種驚人的成長速度嗎？

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 成分股 債券ETF

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