4年無腦006208、00692定期定額績效公開！她：若一開始砸大錢結果完全不同

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，「台灣50」定期定額存股計畫往4年邁進，每個月就是無腦買、不停扣，累積超過200萬元，結果賺了多少錢，又能領到多少股利呢？

以下為影音內容：

這個超長期，沒有盡頭的投資計畫，不管外在世界怎麼變化，都會一直堅持下去，從2019年開頻道至今快滿4年了；常推薦小資族利用「全市場型ETF」加「定期定額」來進行投資，不用看盤、不用懂財報、不花時間選股，只要持之以恆的投入，就能賺到市場合理的報酬，這是很適合懶人的一招，也就是「被動投資法」passive investing，堅持買進持有（Buy／Hold）就對了。

嘴上說起來很簡單，可是知易行難，不想只是紙上談兵，所以要親自實測，每月個月自己的錢實驗，看看過程會經歷怎樣的考驗，把最真實的心得分享出來。

定期定額4年績效

雖然想真正實現被動投資，就該選擇「全市場型ETF」，可惜台灣目前市場上沒有，只能退而求其次從「類大盤」下手，就是和加權指數連動度高，漲跌走勢很相似的一類，在分類上屬於市值型ETF。

2019年9月6日扣了第一期定期定額，選擇的標的有兩檔：富邦台50（006208）和富邦公司治理（00692），本來是想挑人氣最高的元大台灣50（0050），只是剛好券商有送開戶禮券，且當時定期定額僅限富邦投信發行的ETF，但沒關係，反正都是追蹤「臺灣50指數」。

從2019年9月6日一路扣款到2023年8月7日的成果，時間不是停在8月6日，是因為遇到假日扣款順延。

經過了3年又11個月：

006208投資成本105萬5943元，成交均價62.84元，累積了16張多（16,803股），未實現損益186,141元，損益率17.63％。 00692投資成本101萬4049元，成交均價26.38元，累積了38張多（38,445股），未實現損益221,262元，損益率21.82％。

一共投入206萬9992元，帳面價值247萬7395元，未實現損益407,403元，損益率19.68％。

領到的股利有多少？

經過兩次除息，006208領到35,609元，00692領到43,047元，共78,656元。（上面的圖表的未實現損益是有包含股息）

一般上班族或小資族單次投資拿得出多少資金，又有多少勇氣全部投入？

2019年9月6日，是第一次扣款的日子，如果就買一筆不論是006208或00692，截至2023年8月7日報酬率都在80％左右，投入2萬元會成長到3萬6千元，或者錢再多一些，投入20萬會變成36萬，儘管績效亮眼但總金額卻不足以改變人生。

如果一開始就砸300萬、500萬、1000萬，那結果早就不一樣。

只是大多數的人沒有含著金湯匙出生，所以才選擇每個月拿一部分閒錢定期定額，這樣更符合一般人的投資情境。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。