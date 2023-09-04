00919再配0.54元…擁有配息的本錢！ 專家曝「三點優勢」：方便投資人規劃

00919公告再度配息0.54元，換算年化股利率約10.5%！除息日為9/18(星期一)，最後買進(持有)日為9/15(星期五)，想要領股利的投資人千萬別忘記喔。00919連續兩次配出0.54元，看來股利政策就是「高息且平穩」，目的應該是要維持穩定的配息，這樣才能保障長期投資人的權益！高股息ETF的配息應該要穩定，對於退休族或是花費多的上班族來說，才是穩定的收入與福音。

記得上次00919配息0.54元，高殖利率讓它竄升為大黑馬，也在市場上引起一連串的討論，不少人懷疑「下次還能配這麼高嗎？」也有人覺得「因為之前有閉鎖期，才會累積一次配」。但這次再度配出0.54，相信打破投資人先前的疑慮。究竟00919往後能不能維持穩定的配息？我們從下面3點來討論一下！

第一、態度明確

再次配出一樣的金額，可以看出配息態度就是朝向「高殖利率／穩定」。兩次都配息0.54元，似乎是希望配息水位維持在0.54，好處是不管投資人何時進場，下一次配息還是能維持在高水準。

第二、有配高息的實力

00919有實力每季配發0.54 元嗎？不要用猜的，上次有教過大家可以去看一個數字：「可分配投資收益」，這個數字是指現金股利、利息收入等，白話文來說，就是目前成分股所收到的股息。別忘了00919是由30檔成分股所組成，這些成分股在6~8月除權息旺季時，已經配發滿滿的股利，這些都是00919往後配息的銀彈。根據投信官網，目前00919的「可分配投資收益」為2.66元。

這個2.66元就是配息的本錢，可以用來配得「多」或者配得「久」。

如果要配得多：把2.66元分配在往後4季發放，每季可以配出2.66/4=0.665元。但是00919只配出0.54元，可以看出是想保留一些實力，當將來股市不好時也可以維持股利的穩定。 如果要配得久：把2.66/0.54=4.9，表示如果每次發放0.54元，可以連續配「4.9季」喔。而且，在4季以後00919成分股又開始發股利了，也就又會邁入下一個高息的循環中。

高股息ETF就是：30檔成分股配息給00919>；00919將股利分成4季配給投資人；不斷循環。

第三、方便投資人規劃

從上面說明可以看出，00919有實力每季發放0.665元的股利，配發0.54元的目的是「穩定」，投資人就容易做股利的規劃。假設穩定配息0.54元，存一張等於一季領可以領到540，也就是每個月加薪180；如果努力存個一百張，每個月就加薪18,000，幫你繳房貸跟小孩的生活費，應該會很有感了。

投資就是靠好公司幫你賺錢，存00919等於有30家績優企業在幫你打工，重點還是努力存股，張數越多就越有感。千里之行，始於足下，好好存股，將來的你才會感謝現在的你。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。