00929再配0.11元…「這價位」買進者！ 他：年化配息率有機會達到8%以上

00919第二次配息公告前，相信已經有很多粉絲跟孫太一樣拿放大鏡看00919是不是真的如之前所說的「配發不低於0.54元！」果不其然，08/31的公告表示00919第二次配息再次配出0.54元...

2023-09-01 13:14