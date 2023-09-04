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00929再配0.11元…「這價位」買進者！ 他：年化配息率有機會達到8%以上

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

復華台灣科技優息（00929）再配0.11元！

Hello大家好，我是知美。

2023年9月1日，復華投信官網配息公告，九月份00929除息日，預計再配現金股利0.11元。

利用公告當天收盤價格16.81元計算，月配息率0.65％，年化配息率7.85％。

16.50元以下買進的觀眾朋友，換算年化配息率有機會達到8％以上，00929身為全台首檔月配高股息ETF，連續三個月配發0.11元現金股利，年化配息率幾乎保持在8%上下。

難怪短短三個月時間，受益人數已經突破24萬人，基金資產規模突破460億大關。

小提醒：

00929保管銀行是富邦銀行，記得申請「更改配息帳戶」，每個月才可以省下10元匯費喔！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 高股息

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