50萬投資00878和0056可行？ 專家：心目中最佳組合是00713「搭配它」

前陣子有網友詢問，手上50萬資金，目標是穩定領息，0056+00878的組合是否可行？另外還想知道50萬是分3個月進場比較好，還是一次性投入較佳？

答：

如果目標是穩定領息，我心目中最佳的組合是713+878，這是綜合了歷年表現、費用、配息月份後的選擇，先前也有在節目上分享過。

尤其今年的00713，在沒有AI概念股加持的情況下還能有接近30%的漲幅，最新的季配數字達0.84也算大方。幾年觀察下來有價差也有股息，確實是穩健首選。

這檔最特別的地方是，它有著成份股自動買低賣高的特質，例如個股本益比偏高時會自動獲利了結。長時間下不光是領息，多年來累積的資本利得甚至比市值型ETF還多。

713+878的組合可以在12個月裡面領8次股息，其實我自己覺得已經很足夠了。當然，如果希望追求的是「月月領息」，再補上0056當然也可以，因為它的配息時間又剛好和另外2檔錯開了。

至於要分批進場還是一次性投入較佳？如果是為了領息，其實買在哪個位置都沒有太大的差別，只要定期投入長期平均成本都差不多，只有早點還是晚點開始領息的差異。

不過為避免發生一進場就套牢、頓失信心的情況，比較實際的作法，可以撥8成設定定期定額，另外2成留著有下跌再手動加碼。

我發現很多朋友都會過度糾結在不必要的小細節上，例如：

要買2檔？還是買3檔？

分批買進要分幾批？還是分幾個月？

資金配置要5：5分？還是6：4分？

其實只要大方向對了，其他枝微末節的問題基本都可以忽略。以高股息ETF而言，最重要的就是編制規則，只要確定指數長期下來具備穩健向上的條件，剩下你是要分幾批買、分幾檔買、還是看農民曆買，結果都不會差太多。

例如：50萬投入到高息ETF，每年預期股息差不多就是落在2.5-3萬初之間(殖利率以5-6％計算)。再怎麼會挑、再怎麼會配置、再怎麼選黃道吉日，每年股息頂多也就是幾千塊的差別。辛苦了老半天，多出來的股息也差不多就是一頓百貨公司的Buffet。

應該要把更多的專注，放在如何把50萬的本金，放大到100萬、150萬，這才是放大未來股息金流的最直接手段。

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