00713預估配息0.84元…近兩年報酬勝大盤！ 專家：非常漂亮的數字

元大台灣高息低波（00713）也公佈第一階段的Q3配息了，預估配發0.84元，近4次股息合計是3.65元，換算殖利率大約是7.6％左右，非常漂亮的數字。

現在市面上越來越多季配息的ETF，也有很多大大自己搭配「月月配」的高股息組合，當然我自己也有一組，00713就是我組合的ETF之一。

不過雖然00713主打低波動，但事實上，觀察近兩年來，報酬率竟然都是勝過大盤的。

為什麼會這樣？我覺得這和選股的要素有關係，因為除了股價波動度、股利率、營運穩定度這3個條件，它還有加入ROE、獲利能力、營運現金流量及波動度...等等。

用這些選出來的股票，每一間都是具有基本面的好公司，也可以避免選到營運和股價波動都很高的景氣循環股。

前幾年的狀況來看，我會比較擔心會因過低的波動讓報酬率落後大盤很多，不過現在看起來，條件選出來的都是好公司，這兩年報酬率也贏過大盤，代表價格漲上去還是有機會賺到價差的。

00713我這次是以長年領股息的心態來買，有價差賺當然好，沒有的話也沒關係，(但期望至少可以不要輸過大盤)可以穩定領股息就很幸福了。

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