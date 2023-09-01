00919「信守承諾」配發0.54元！ 專家：填息能力是接下來持續觀測重點

果然0.54 00919第2次配息公告出爐

00919第二次配息公告前，相信已經有很多粉絲跟孫太一樣拿放大鏡看00919是不是真的如之前所說的「配發不低於0.54元！」果不其然，08/31的公告表示00919第二次配息再次配出0.54元，配息資訊如下：

配息：0.54元 最後買進日：112年09月15日 除息日：112年09月18日 配息日：112年10月17日

00919現有可分配收益2.66元(08/31官網資訊)，看起來是足以支應未來四季配息不低於0.54元的狀態，而前幾日的公開表態也引起市場一陣熱烈討論。這項資訊除了可以強化投資人的信心和降低投資人對配息不可預期的疑慮，也代表著00919的「選股邏輯」有其獨到之處，對未來精準選股和高配息有著一定程度的貢獻。

根據觀察可以發現今年5月份的換股讓919有著高配息的表現，這也讓孫太期待接下來年底換股時919又會有那些成分股的異動！且讓我們拭目以待。

群益繼上次在除息前直接公告配息組成，這次在除息大月後直接表態之後4季配息區間，提早讓投資人知道接下來一年配息多少，心會很安穩許多。除了可以縮短觀望的時間，還能降低投資人對配息的不可預期和疑慮，大大的強化持股的信心。

只能說，配息穩定且資訊越透明，對許多小資族或者跟靠穩定現金流過生活的退休族群越有利。接下來要持續觀測的則是00919的「填息能力」，畢竟配高息但若無法填息，就好像老鷹少了一邊翅膀，飛不高就可惜了！

最後孫太還是要提醒，投資最終看的是總報酬率...

1.高配息已經是高股息ETF的第一要件，目前看來00919已經完全合格。 2.接下來要觀察的就是00919的選股能力，因為填息跟成分股的成長力度息息相關，選股能力越優異，填權息就能相對容易！

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