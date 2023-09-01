00919股息不想被扣匯費40元？ 她分享三步驟：搶救被吃掉的股息
搶救股息又來了！這次雷龍買了高股息ETF的00919，這是一檔季配息ETF，發放股息月份為3、6、9、12月，一年配4次會被扣40元匯費，（10元/次X4次=40元）小資雷龍不變更說得過去嗎？
複習一下：股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」跟「保管銀行」不同家，就會被扣跨行匯費，只要將「配息帳號」變更成與「保管銀行」同一家即可省下匯費。
00919的保管銀行是中國信託，剛好雷龍有現成的中信帳戶，二話不說馬上做異動申請。
搶救股息主要步驟為：
1.列印/填寫「群益ETF系列基金收益分配變更申請書」
2.檢附身分證正反面及存摺封面影本
3.傳真或郵寄至群益投信
注意事項：
不同ETF可各別申請配息帳戶。
限受益人本人金融機構帳號。
可申請電子收益分配通知書。
本申請書須於該ETF基金停止過戶日前一營業日完成申請，逾期將遞延至下一次收益分配。
異動申請書為2023.04版本。
雷龍是以傳真方式送出變更的，傳真後致電客服確認，申請也就順利完成了，非常簡單迅速，投資朋友們可以善加利用，一起來搶救股息、累積財富吧！
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