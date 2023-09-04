若降息美債ETF漲多少能估算得出來？他：「存續時間」能跟聯準會利率扯上關係

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，最近處於升息末端，市場不斷猜測聯準會（Fed）可能降息的時間點，就在此同時，20年期的美債ETF股價卻不斷下跌，元大美債20年（00679B）甚至還面臨30元整數關卡的保衛戰。

00679B、國泰20年美債（00687B）、中信美國公債20年（00795B）、統一美債20年（00931B）這幾檔熱門ETF的平均有效存續期間，看一下若聯準會降息1％(4碼)，他們分別會上漲多少％？以及會比較長天期和短天期公債的差異，舉元大美債1-3（00719B）、元大美債7-10（00697B）、元大美債20年（00679B）為例。

債券存續時間

債券存續時間是什麼意思？可以理解成持有債券的平均回本時間。

買債券都是有利息收入的，把那些票面利率加一加，00679B差不多16.86年就回本了、00687B差不多是16.91年、00795B是16.82年，這些數據都是從各大投信官網上抓下來的，每天的數值都會不一樣。

存續時間除了可以代表回本時間之外，也可以跟聯準會的利率扯上關係。

存續時間是衡量利率變動的參數，講白點，就是市場的利率每變動1％，債券就格就會預期變動多少％。

舉例，假設買了一檔存續時間為2年的債券，這代表聯準會降息1％的時候，手中持有的這檔債券就會上漲2％；反之，聯準會升息1％，這檔債券就會下跌2％。

聯準會未來願意降息多少？

2023的利率5.6％到了2024變成4.6％，這就透露了一件事情，明年有機會降息1％。

所以00679B、 00687B、 00795B，就會分別上漲16.86％、16.91％、16.82％，都知道漲幅了，那目標價就可以算出來。

那按照聯準會的說法，2023到2025利率差不多下滑了2％，如果手中的美債抱到2025這樣子的漲幅就是乘以2？可以很大膽的推論，理論上來說就是如此。

還是要提醒，理論跟現實還是會有落差，有可能漲超過或沒有辦法漲到這麼多。

上圖分別是1-3年；7-10年，還有20年以上的美債，看到存續時間的部分就知道，如果聯準會降息1％，短債只會漲1.82％，中長債可以漲到7.35％，長債的部分甚至可以漲到16.86％。

這很好理解，離到期日越遠，要承受的不確定性就越大，自然價格上面就比較有想像空間。

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