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00878為何納入殖利率不到2％的技嘉（2376）？ 專家：沒法干涉因符合選股規則

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

MSCI前幾個禮拜宣布納入技嘉以後，有大大發現，國泰永續高股息（00878）這週開始慢慢買進技嘉。

不過技嘉現在300多元的股價和6.2元股息，殖利率換算下來只有1.75％左右，很明顯不是高股息的股票，為什麼00878會買進技嘉？難道真的要變成專買AI的ETF了...

先不要緊張，我們回頭看一下00878的選股邏輯，它是依最近12個月年化股息殖利率、近三年平均年化股息殖利率加權來算出「股利分數」，再用分數排序前30檔股票，所以00878選股看的殖利率並不是當下，而且除了看股利分數以外，ESG評級、近4季EPS也都是重要的考量。

前一次00878選進緯創的時候，市場上也是一片嘩然，但事後來看並沒有想像的那麼嚴重啦；回到ETF本身來看，選股策略、管理費、追蹤誤差...等，這些都有維持好才重要。

選股上，ETF最後要選誰當作成分股，這點我們沒辦法干涉，但只要有符合選股規則，我想就不用太緊張。

那就算大家擔心的最壞狀況發生，AI大跌、技嘉跟著大跌導致00878也大跌，這樣也沒關係，只要是好的商品，上漲可以賺價差、下跌就安心的賺股息，尤其是高股息ETF在跌價的時候更要把握，因為同樣的金額可以買到更多單位，這樣累積速度不就變快了嗎？

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 技嘉 MSCI 殖利率 AI 季配息 緯創

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