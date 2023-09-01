00919再配0.54元該擔心「左右換右手」？ 專家：是有所本的能配到五次
群益台灣精選高息（00919）再配0.54元
台股高股息型ETF今年績效表現優異，所以大增2000億資金，整體規模已超過5500億元。顯示出投資人對高配息的渴求；相信不少夥伴目前手上都持有，並且正在尋覓下一檔績優高股息ETF。整理資料數據上面顯示，在高股息ETF大亂鬥的時代，投資人一定要注意三大重點：
配發高息
穩定配息
能夠填息
群益台灣精選高息(00919)在今年6月首次配息，就配出0.54元高現金股利，年化殖利率高達11%。並且在一個月內就順利完成填息。這次宣布確定再發出0.54元，需要擔心「左手換右手」嗎？
其實到群益投信官網上就可以看到數據，目前「可分配投資收益」項目中就有2.66元！如果不配發資本利得的話，光是配0.54元就可以配到五次。(2.66÷0.54 ≈ 5)。所以這也是為什麼00919敢大聲說，採取「未來四季穩定配息」的策略，並且不會低於0.54元，是有所本的。
在這樣的基礎下，其實很容易去推算合理價格（5％殖利率）在哪裡，這也是今年00919受益人數暴增的原因之一。
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