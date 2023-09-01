00929連兩個月成功填息…9月能配多少？ 專家：100％科技股卻有抗跌特性

復華台灣科技優息(00929)自6/9上市以來，不到3個月時間規模達到438億元，可以看出投資人的喜愛程度。00929特點在於月月配，上市以來7月跟8月共兩次配息，加上連續兩個月除息當日秒填息的號召力，表現令人驚艷，也難怪受益人數已經超過22萬人，是今年以來全市場新增人數的第二名。

今年以來，也只有00878和00929兩檔高股息ETF，新增受益人數超過20萬人。

(00878 第一名，是從1/1開始計算。00929第二名，是從5月底募集開始計算；如果只用同期間計算，第一名應該就是00929了)

00929是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，可以看出特點是「科技」與「優息」。濃縮一下指數的重點：集中在電子股(獲利好)、依殖利率來決定權重(強調高股息)、連續三年ROE為正(勝過一般的近四季ROE為正)、低波動度(股價不會飛天或鑽地)、低本益比(物美價廉)、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票(排除景氣循環股)。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次(避免頻繁換股的成本)。

很多人問老師，這一檔全科技股的高股息ETF波動很大，是否值得買？我們先用數據看一下，就近期數據來說，7月起台股加權指數表現不太好，7月底至今已下跌3%，電子指數部分也跌了2.8%，反觀00929卻是上漲0.7%。也就是說，00929在指數編制規則的選股基礎下，當整個大盤下跌時，就算00929持有的成分股為百分百科技股，卻是具有抗跌的特性。

7月跟8月都是配息0.11元，以8/29收盤價16.66元計算，年化殖利率約8%，在高股息ETF中算是名列前茅的。月配息適合退休人士，以及要繳房貸的上班族。00929每次配息0.11元，可以看出重點在於「穩定」，00929在每年六月確認當年度成分股可收取股利總額後，就會採平滑化策略，目的是使每個月份配息金額維持穩定。

但是月配息有一個小小的缺點，就是每次配息會扣掉10元的銀行匯費，其實你只要將股利劃撥到00929的保管機構(台北富邦商業銀行)，就一毛錢匯費都不用繳交喔！

月配息、而且年化殖利率約8%，看起來很爽吧！但是股利花掉就沒有了，要善用複利效果才會更爽喔！如果將每個月的股利持續買回，假設年化殖利率8%，根據72法則可以算出只要72/8=9年，持有的張數就會增加一倍，領到的股利也會多一倍喔！

投資就是長時間的複利，00929專注在台灣的科技股，同時持有績優且高配息的40檔股票，長期投資有機會賺到資本利得與股利。投資人不用花時間選股，只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的策略，持續累積張數並降低成本，將來就有40家科技公司幫你賺錢，讓你樂活退休。

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