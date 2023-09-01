快訊

我國央行總裁評比奪下第四「A」楊金龍回應了

向北京遞名片 蔣萬安會是國民黨穩定2024變局活棋？

台北橋汽車逆向撞7車！一地狼藉塞爆 駕駛肇事逃逸

00929連兩個月成功填息…9月能配多少？ 專家：100％科技股卻有抗跌特性

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

復華台灣科技優息(00929)自6/9上市以來，不到3個月時間規模達到438億元，可以看出投資人的喜愛程度。00929特點在於月月配，上市以來7月跟8月共兩次配息，加上連續兩個月除息當日秒填息的號召力，表現令人驚艷，也難怪受益人數已經超過22萬人，是今年以來全市場新增人數的第二名。

今年以來，也只有00878和00929兩檔高股息ETF，新增受益人數超過20萬人。

(00878 第一名，是從1/1開始計算。00929第二名，是從5月底募集開始計算；如果只用同期間計算，第一名應該就是00929了)

00929是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，可以看出特點是「科技」與「優息」。濃縮一下指數的重點：集中在電子股(獲利好)、依殖利率來決定權重(強調高股息)、連續三年ROE為正(勝過一般的近四季ROE為正)、低波動度(股價不會飛天或鑽地)、低本益比(物美價廉)、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票(排除景氣循環股)。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次(避免頻繁換股的成本)。

很多人問老師，這一檔全科技股的高股息ETF波動很大，是否值得買？我們先用數據看一下，就近期數據來說，7月起台股加權指數表現不太好，7月底至今已下跌3%，電子指數部分也跌了2.8%，反觀00929卻是上漲0.7%。也就是說，00929在指數編制規則的選股基礎下，當整個大盤下跌時，就算00929持有的成分股為百分百科技股，卻是具有抗跌的特性。

7月跟8月都是配息0.11元，以8/29收盤價16.66元計算，年化殖利率約8%，在高股息ETF中算是名列前茅的。月配息適合退休人士，以及要繳房貸的上班族00929每次配息0.11元，可以看出重點在於「穩定」，00929在每年六月確認當年度成分股可收取股利總額後，就會採平滑化策略，目的是使每個月份配息金額維持穩定。

但是月配息有一個小小的缺點，就是每次配息會扣掉10元的銀行匯費，其實你只要將股利劃撥到00929的保管機構(台北富邦商業銀行)，就一毛錢匯費都不用繳交喔！

月配息、而且年化殖利率約8%，看起來很爽吧！但是股利花掉就沒有了，要善用複利效果才會更爽喔！如果將每個月的股利持續買回，假設年化殖利率8%，根據72法則可以算出只要72/8=9年，持有的張數就會增加一倍，領到的股利也會多一倍喔！

投資就是長時間的複利，00929專注在台灣的科技股，同時持有績優且高配息的40檔股票，長期投資有機會賺到資本利得與股利。投資人不用花時間選股，只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的策略，持續累積張數並降低成本，將來就有40家科技公司幫你賺錢，讓你樂活退休

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 大盤 上班族 成分股

延伸閱讀

居家清潔打掃月入近十萬！ 他月休6天且年紀才20多歲：以這樣的工作為榮

兆豐金（2886）前7月淨利約221億元…成長超過8成！ 專家：明年股利可以期待

00878為何納入殖利率不到2％的技嘉（2376）？ 專家：沒法干涉因符合選股規則

00929月配ETF連外資都敲進…規模衝破400億！ 可取代0056了？

相關新聞

00929連兩個月成功填息…9月能配多少？ 專家：100％科技股卻有抗跌特性

復華台灣科技優息(00929)自6/9上市以來，不到3個月時間規模達到438億元，可以看出投資人的喜愛程度。00929特點在於月月配，上市以來7月跟8月共兩次配息，加上連續兩個月除息當日秒填息的號召力，表現令人驚艷，也難怪受益人數已經超過22萬人，是今年以來全市場新增人數的第二名。 今年以來，也只有00878和00929兩檔高股息ETF，新增受益人數超過20萬人。 (00878 第一名，是從1/1開始計算。00929第二名，是從5月底募集開始計算；如果只用同期間計算，第一名應該就是00929了)

00878為何納入殖利率不到2％的技嘉（2376）？ 專家：沒法干涉因符合選股規則

技嘉現在300多元的股價和6.2元股息，殖利率換算下來只有1.75％左右，很明顯不是高股息的股票，為什麼00878會買進技嘉？難道真的要變成專買AI的ETF了...？

00919再配0.54元該擔心「左右換右手」？ 專家：是有所本的能配到五次

群益台灣精選高息(00919)在今年6月首次配息，就配出0.54元高現金股利，年化殖利率高達11%。並且在一個月內就順利完成填息。這次宣布確定再發出0.54元，需要擔心「左手換右手」嗎？

陸港股反向ETF 上月績效猛

ETF投資愈來愈熱絡，本周受益人數將強勢挑戰700萬人大關，投資人最關心的績效排行榜也出爐，8月ETF由陸港股反向ETF...

群益、兆豐ETF 公告配息

群益、兆豐投信昨（31）日公告旗下台股ETF季配息金額，其中兆豐龍頭等權重（00921）配息金額較前一季高，本季每受益權...

9月ETF配息戰開跑 兩檔搶先公告、單季殖利率雙雙逾2%

9月ETF配息戰開跑，群益台灣精選高息（00919）、兆豐龍頭等權重今（31）日搶先公告配息金額，其中，群益台灣精選高息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦