00929月配ETF連外資都敲進…規模衝破400億！ 可取代0056了？

2023年全球股市邁入新格局，如今台股迎向傳統「金九銀十」旺季，趁著股市修正熱度，也使「高成長」與「高股息收益」ETF異軍突起，近期復華台灣科技優息(00929)，連兩個月配出0.11元、預估年化殖利率約8%，加上股價比00878、0056低，吸引大量買盤，甚至單日成交量屢登ETF之冠，帶動市值8月以來大增187.9億元，規模攀升越過400億大關，究竟它的魅力在哪？又有什麼特色？可以取代0056嗎？今天一次看明白！

AI引領新格局 台股轉骨有成

8月23日備受關注的輝達（NVIDIA）盤後公布第2季財報亮眼，毛利率突破七成，執行長黃仁勳明確說明：「一個新的運算時代已經展開，全世界的公司正從通用型電腦，轉型為高速及生成式AI」，更對第3季預估再成長到160億美元，毛利率將更上一層樓，如今屬於 AI 的 Iphone 時刻或許已經悄然到來，輝達超狂財測也為台股 AI 概念股打上強心針，台灣作為伺服器大國，在 AI 供應 鏈中扮演關鍵角色，將不僅是資訊軟硬體，連應用的服務、廣告、遊戲等產業 也都面臨革命性改變，總規模上看 1.8 兆美元，2023-2030 年複合成長率達 37%」。

復華台灣科技優息(00929)ETF經理人許忠成表示，AI概念股震盪，加上近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將持續帶動產業升級及獲利提升，將有利台股電子產業後市獲利表現，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，分批或透過定時定額掌握類股輪動的投資機會。

00929 月配又省稅

高股息投資人最在乎的是標的能否穩定配息，過去時常會有ETF因為規模變化而稀釋配息收益的現象，如今統一台灣高息優選基金也將收益平準金制度納入其中，解決小資族配息收益被大額新申購稀釋的痛點，讓每月配息更加穩定。

優勢一、月月配

00929為台股第一檔股票型月配ETF，這也是這檔ETF近期很熱門的原因，每月都可有被動收入，而且月配息滾複利的速度要比季配、年配更快，時間拉長到數十年計算時差異將會變得明顯可見，相當適合存股族。

優勢二、較省稅

月配型ETF(股票)的另一個優勢就是較省稅，當「單一個股」的「單次現金股利＋股票股利」超過2萬元，就會被課徵二代健保補充保費(2.11%)，月配息優勢在於單次配息股利不容易越過二代健保門檻，相比季配、年配更能省下稅金供投資人使用。

優勢三、成分股均為科技股

00929成分股以科技股為主雖說是雙面刃，自然有好有壞，但台灣以電子發展為主體，如今輝達橫空出世，帶領AI人工智慧來到新階段，未來台灣半導體作為相關AI大廠重要夥伴，想當然當台灣經濟會好，尤其00929追蹤台灣電子指數就算把台積電拿掉長期報酬依然勝過其他產業，所以當成份股均為科技股，相對容易同時享有配息及資本利得。

高息成長存基金 增加收入支撐

說到投資ETF，首重的一定是分散風險還有選股策略，00929嚴格篩選基本面條件，不怕選入景氣循環股，同時具備低波動度與價值投資邏輯規劃，把股價波動高、股息配發差or不穩定、本益比無成長及無法連續3年賺錢的公司給汰換掉，其採樣範圍為市值前200大且資本額＞50億元的股票，白話來說就是市值要先成為前200大且資本額＞50億元的股票才能進入後續的篩選，既然能成為市值前200大，終究還是有它的價值在，另外00929的一大特色在於每檔個股的權重上限為10％，優點就是比重相對分散，不像很多ETF光台積電就動輒佔了3-4成，股價好壞都要看台積電臉色。

00929能取代0056嗎？

00056是從台灣50與中小型100指數中，挑選未來一年預測現金殖利率最高的50檔標的作為成分股，00929則是採用多因子的篩選策略，總歸來說，2檔ETF都有其賣點：

0056是台股中第一檔高股息ETF，成立至今每年都填息 00929是台股中第一檔月配息的ETF，也是第一檔剔除景氣循環股的ETF

前者流動性高，受過空頭考驗，後者初生之犢仍有不確定數，且持股全部集中於電子科技業，上市不到3個月，不能看出實際成效，但相比0056高股息選股邏輯容易落入殖利率陷阱，00929似有更多保障。

台灣投資人對ETF的熱情有目共睹，券商也不斷推出新商品吸引投資人目光，如今00929一檔兼顧配息及資本利得，在分散產業風險時還能打造月領息優勢，提供穩定現金流讓被動收入不斷長大。

00929 VS 0056

原文連結：00929 ETF 存股三大優勢，專家盼有望取代0056！

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