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00878果不其然將「這檔」納入成分股！ 專家：AI濃度更高了

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
技嘉。技嘉／提供
技嘉。技嘉／提供

國泰永續高股息（00878）成分新增技嘉（2376）

MSCI在8/11宣布納入技嘉之後，代表技嘉也進入了00878的選股母體，但會不會順勢再納入00878，一直都是個謎。

不過週一謎底似乎揭曉了，根據00878在8/28下午最新揭露的成分股，新增了技嘉3684張（左圖），目前權重0.6％，再比對當天技嘉的「投信買超」有3870張（右圖），很明顯幾乎都是00878買的，同時是當天投信買超第一名。

不過ETF成分調整「有進就會有出」，我們比對了00878最近二天的持股變化，並沒有出現特別巨量的張數減少，連今年已經確定不配息的開發金（2883），截至8/28都還維持在49萬5338張(權重2.78％)，一張都沒有少。看起來還沒辦法判斷這次是那一檔會被刪，也許週二就會開始出現明顯的減碼，我們可以繼續觀察下去。

又多了一檔AI概念股，AI濃度更高了。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00878國泰永續高股息 ETF 技嘉 AI MSCI

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