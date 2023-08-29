00878、0056今年「漲到爆」要賣嗎？ 專家：若整天焦慮難熬就脫手換安心吧

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，今年高股息ETF很會漲，最多人持有的兩大ETF，元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）報酬率衝上驚人的40%，AI概念才在山腰或曇花一現是眾說紛紜，而對廣大存股族來說，狂漲該先賣嗎？價差等於好多年股息還要存嗎？

以下為影音內容：

2023上半年高股息在AI加持下大放異彩，績效是狂甩大盤、市值型ETF，之後2個月AI引擎持續燃燒，強大的動力讓這艘特快火箭持續往宇宙遙遠深空進發，投資人的狂歡派對繼續開下去。

一票高股息ETF搖身一變成了超級飆股，真的「漲到爆」，原本想安穩領息，每個月替自己加薪的存股族誤打誤撞搭上了車，AI的威力是如此迷人又如此嚇人；尤其0056和00878這樣的國民ETF，2檔加起來可以快有200萬人持有。

股價上漲本來是很開心的事，卻也讓大批投資人感到焦慮，0056和00878狂漲該先賣嗎，價差等於好多年的股息還要存嗎？

0056、00878多會漲？

討論0056和000878該不該脫手之前，先來看一下今年高股息ETF到底有多會漲。

截至8月中，國內股票型ETF報酬排行榜前六名，就有4檔是高股息，直接霸榜；雖然跟第一名富邦臺灣中小（00733）有蠻大差距，但從表上的兩個「對照組」績效守門人大盤和長年資優生元大台灣50（0050）來看，應該也能感受到在AI概念加持下漲幅有多離譜，加上高股息ETF長期受台灣人喜愛，相信很多很多人都享受到這波驚喜。

就像天下掉禮物雨露均霑，也難怪「要不要賣」成了存股族的共同煩惱。

最近高股息ETF「暫時」離開了最高點，前陣子漲勢一波波停不下來，實在太兇太刺激，應該有些朋友看到屢創新高的股價就決定「高歌離席」，漲幅40％代表10萬賺4萬，投資100萬能賺40萬欸。

如果是市值型或類大盤型ETF，像0050或是006208那一類，那就會豪不猶豫的告訴大家「不要賣」，100％建議抱緊處理，長期持有就對了。

畢竟回頭看台股50多年歷史就知道，大盤長期趨勢勢持續上漲的，加權報酬指數前陣子又再創新高了。

只是高股息ETF偏向策略式選股，是好是壞沒那麼一定，如果以0056上市超過15年半的紀錄來看，期間不同自然有漲有跌，長期趨勢則是正成長，代表指數選股邏輯和持股汰換機制沒什麼問題，年畫報酬率雖然落後0050一截，但也有個7.5％左右。

考慮賣不賣前先問問自己

指數是一檔ETF的DNA，生長的核心關鍵，只要經得起景氣循環考驗，那就沒什麼好擔心的，所以在思考賣不賣之前，或許可以先問問自己，夠了解指數嗎，如果答案是「否」，那持有ETF的過程中肯定不會安心，任何的ETF都一樣。

如果答案為「是」，那當初選擇00878或0056的投資目的是什麼？多數存股族追求的是配息，還有殖利率的穩定，既然這些因素沒有改變，理論上指數點位和ETF價格只會更高，現在沒有急著用錢的話，應該就沒有賣出的必要。

想說的是，如果投資人不相信這檔高股息ETF未來能持續成長，那其實也不可能長期穩定配息，又何必選擇它來投資呢，一開始就不該投資，買了也該盡早清倉。

此外，高股息滿手AI股像是無心插柳的結果，誰能想到今年電腦及週邊設備業的牛皮股登上風口浪尖，就拿0056和00878追蹤的指數來說，0056是預測未來一年現金殖利率最高的50檔。

00878則是過去1年和過去3年的殖利率分數篩選30檔。

想到焦慮就賣了吧

0056如果預測到AI狂潮，當持股股價大漲，殖利率勢必下降，這跟它追求的目標不同；00878也是類似道理，只要殖利率低，未來換股時AI概念股就可能被替換，這時就是ETF自身「損益實現」現在賣出0056、00878，不知道自己是會錯過AI另一段的行情，還是躲過AI泡沫？但其實也背離了ETF投資的初衷。

投資不是簡單、理性的數學題，人是感性的動物，何況每個人的想法，追求的目標和風險承受度大不同，如果一波大漲讓你受不了也睡不好，整天想到焦慮難熬，萬一未來跌了會後悔「怎麼不早點賣」那一定是先脫手更安心囉。

結論

但別忘了投資績效不是只看其中一兩檔的表現，而是所有資金，假如賣出高股息ETF，持有現金增加，空手等待的期間可能影響整體報酬，加上無法確定之後是漲是跌，怎樣的價格再買回，不斷漲上去要追嗎？

換句話說，即使要賣出也要記得擬好策略，設想這筆錢該怎麼運用，對還在徬徨的朋友，會建議不管做什麼決定，都可以維持定期定額不停扣，用紀律取代進出的焦慮。

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