0050、00850、00923怎麼選？ 她整理出三代「市值型ETF」比較表

2003年臺灣發行首檔ETF，至今（2023）20年期間，市面上累積共有261檔ETF，資產規模突破3兆元，可見ETF已為國人最愛的投資產品之一。

隨著法規鬆綁與經濟發展，ETF商品類型越來越多元，涵蓋範圍與操作策略也更加豐富，進而衍生出不同世代的投資產品，本篇就以市值型ETF的演化來做介紹。

市值型ETF依指數與選股方式等，約可區分為三代，最具代表性的第一代非老大哥0050莫屬，挑選市值前50大上市公司，選股方式最為單純。

第二代以首檔季配息市值型ETF 00850為例，重視永續題材，加入ESG篩選出符合條件的穩定企業；第三代則是加入低碳概念，兼具ESG永續經營與碳金投資表現，如台股首檔低碳市值型ETF 00923。

由於第三代ETF納入低碳元素，對於碳排放量高的工業可能被排除，因此第三代的傳產類別佔比明顯偏低，大部分集中在低碳排的電子產業與金融類股。

從報酬走勢得知，自2022下半年開始，00850（第二代）報酬率幾乎在0050（第一代）之上。

00923（第三代）上市後的報酬率也逐步超越0050，因此我們可以合理推估，隨時代進步而ETF也持續在演化，數據顯示，選股優化後的報酬比以前還好，為跟上快速成長的腳步與潮流趨勢，投資人應定期審視手中持股與績效表現，適度調整資產配置並做好風險管理，冷靜且理性的面對變幻莫測的股市。

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