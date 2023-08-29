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0056存成飆股！他不敢繼續買 網卻喊「安啦」：跌價更爽

聯合新聞網／ 綜合報導
AI概念股近期表現佳。聯合報系資料照片
AI概念股近期表現佳。聯合報系資料照片

AI正夯，AI概念股跟著水漲船高，其中0056因成分股包括不少AI概念股，股價也因此一飛沖天，投資人擔心，0056從存股變飆股，未來若配息付不出來、被踢出個股，股價恐怕會下跌。但其他人卻表示，長期存股來說，根本不必擔心股價下跌的問題。

一名網友在PTT發文詢問「0056還能買嗎？」他表示，0056成分股內含許多AI概念股，如廣達、緯創、技嘉，導致「莫名其妙從存股變成飆股」，但是0056為高股息ETF，他擔心「如果之後配息不出來，是不是要踢出個股？那0056是不是會下跌？ 感覺現在很混亂」。

其他人則留言「可以，反正存股跌了再加碼」、「有不能買的理由嗎」、「怕買貴是理由嗎」、「穩定存股沒在看股價的，只有一直買而已，除非你想做差價，那也不用看ETF了，很多存股族都丟幾千萬進去了，從沒打算要賣，股價跌也沒在怕，他們更爽而已，一年股息都好幾百萬，每年靠股息啥事都不用做」。

還有人留言「持續買進應該是沒有什麼問題的」、「紅燈再賣啦」、「貴就換別支存啊，幹嘛執著這支，還是有15-20元高股息可存，比0056發更好的，只要股價漲到我覺得差不多，我就換別支存，分散風險」。

不過也有人留言「存股當然好，但『何時都可以存』那是老手在騙新人，2021年五月左右35附近買下去的，不就撐了兩年才解套，抓不到絕對，但相對高點不會看也太慘」。

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