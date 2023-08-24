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00919提前預告股利不會低於0.54元！專家：盼其他ETF也能有「年度配息政策公告」

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

7月影片裡許的願好像實現了...

9月初又要輪到季配C組要公告配息，不過群益已經在這二天的新聞當中直接回應「00919未來至少四季配息不會低於首次配息金額0.54元」，這等於已經先預告了未來一年的穩定配息計畫，投資人就不用再猜了。

00919截至8/22可分配的投資收益就有2.67元(主要是現金股利和平準金)、資本利得有2.42元，那代表不用配到價差，光帳上的2.67除以0.54，就夠配到明年6月還有剩，也可以直接x4來算年化了。

00919和00878主動公布配息組成之後，「提前預告配息」又是高股息ETF的另一個里程碑

希望未來每年台股除息旺季後，都可以看到高股息ETF做出類似這樣的「年度配息政策公告」，讓投資人能夠提前掌握配息的金額，就可以把未來一年的現金流先規劃好，更安心存股領息。

隨著ETF投資人越來越多，規模越來越大，產業也會跟著加速升級，過去以為不可能的出現的便民措施，未來應該都會慢慢實現，下一個也許可以開放DRIP（自動股息再投入計畫）。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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