00930低碳高息單月受益人暴增120％ 「兩者兼具」高股息又兼顧高成長

隨著氣候變化的嚴重性越來越被人們所認識，淨零碳排已成為全球關注的焦點之一，同時社會對環境、社會和治理問題的關注度也不斷提高，如今2023年全球股市迎來漲聲，電子類股大漲之際，也使「高成長」與「高股息收益」兩者兼具的「科技型高股息ETF」異軍突起，近期00930更挾高成長、高股息、ESG的三重優勢，甫上市單月受益人便暴增120%，究竟它的魅力在哪？跟台股明星ETF0050、0056誰又有最高潛力呢？

台企積極轉型：高碳排不再忽視

但轉型低碳排本身不是一件容易的事情，根據國外經驗通常都需要業者與政府密切合作才能順利推動，而為為切合產業需求，經濟部工業局於112年6月13日委託台灣區電機電子工業同業公會辦理「半導體、EMS減碳路徑目標與策略藍圖發展產業座談會」，與半導體指標業者共同研商2025年、2030年減碳目標以及其供應鏈減碳策略，並表示後續將持續與台灣區電機電子工業同業公會合作，依據產業需求，協助產業發表低碳轉型白皮書及供應鏈和產業明確轉型路徑，讓具體減碳效益落實在電子資訊產業，顯示出政府落實低碳政策的具體方案。

若在未來淨零碳排的實現，也將為ESG投資提供更多的投資機會，並促進ESG產業的快速發展，由受益人單月暴增120%的現象來看，除了投資人對ETF本就接受度高，也與近年許多投資人在選擇投資標的上，也更在乎公司是否符合ESG原則，00930綜合考量企業碳排放量以及其對企業營收影響之相對碳排或絕對碳排，結合「台灣永續評鑑」ESG評分結果，選取評等為BBB級以上之公司，確實能稱為高標準的低碳排概念ETF。

00930 成分股： ESG 低碳成主流

根據統計，低碳排的企業近一年的平均報酬率較高碳排企業高出 17% ，投資低碳排公司也逐漸成為趨勢，往後碳稅上路，低碳將會成為企業的標配，也預示著必須符合標準才能迎來訂單，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，成分股中有訂單能獲利的低碳台股，更是投資大趨勢，觀察00930所持有的成分股，其實就已透露玄機。

由於必須符合ESG認證標準，這樣選出來的成分股在傳產配置更少，降低鋼鐵、塑化、水泥等碳密度較高的企業；電子股科技股反而更多，尤其各大龍頭企業具備資源率先進行碳密度低改造計畫，更是受惠AI未來大趨勢，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

00930 ETF 的基金經理人張怡琳表示，過去高股息ETF主要以殖利率為篩選標準，隨著ESG議題受到重視，相關因子也逐漸納入考量。現今，隨著「碳」議題日益火熱，全球政府出台相關法令，企業積極推動碳轉型，對企業而言，忽視碳排放將可能面臨高額碳排放費或缺乏訂單等風險，這將對長期投資造成潛在衝擊，因此投資方式也應隨趨勢調整。

00930雙月配+平準金 = 穩定成長

00930除了號稱是高股息之外，另外的 ESG 概念，使得他們挑選企業時有更嚴苛的條件，ESG 由三個單字組成，環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance），這三個詞彙分別對應企業對環境、社會文化關懷，以及公司治理的狀況，，白話來說，就是有錢才能做好這塊的標準，原則上不容易出亂子。

相比 0056 雖然受過市場驗證，是存在數十年的老牌高股息ETF，但其在選股邏輯上仍有它的毛病，由於 0056 選股是依照高殖利率排序選擇，這點導致他容易踩到高殖利率的陷阱坑，這點值得投資人深思。

也就是這樣，00930作為台股最新版的高息ETF：

．重視穩定的殖利率和配息

．同時納入低碳和ESG條件以跟隨全球市場趨勢。

張怡琳指出：雖然部分人擔心低碳轉型可能影響企業獲利和配息，然而從追蹤指數2020年迄今的表現來看，該ETF的指數股利率持續跑贏台灣高股息指數（0056），並且優於加權指數，顯示加入低碳和ESG因素反而有助於優化股息率。

ESG概念股：5 檔熱門 ESG 台、美股ETF推薦

說了這麼多，那究竟台股有哪些ESG概念股可以投資呢？以下整理五檔報給你知，如果不只是想投資台股 ESG概念股，想更進一步靠近全球站在減碳降排放前緣的企業龍頭，也能參考以下表格中的 ETF ，雖然名稱中沒有提到 ESG，但如果出現太陽能（solar）、潔淨能源（clean energy）、低碳（low carbon）等相關主題的話，也會被視為是相關 ESG ETF，若投資人對 ESG 有興趣的話，不妨可從這些題材再去深入研究喔！

原文出處：00930受益人飆升！10檔台美概念股一次看

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