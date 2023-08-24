0056股息全額支付全家出國！ 專家：初期存股並非放棄而是「延遲享樂」

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

因為昨天的文，今早收到一位大大的私訊回饋，她很開心的說，全家人下個月也要出國去玩了，旅費也是用0056的股息，而且是全額，自己完全沒有出到任何一毛錢。

她也非常認同，投資要設定目標、里程碑並為自己帶來「成就感」這件事，畢竟投資是一輩子的，生活當然也要兼顧才行啦！

這位大大從10幾年前開始存0056，貫徹了漲也買、跌也買，每期都有紀律的定期定額投入，工作上有多領到獎金就投入多一點，後來認識現在的老公以後，兩個人也一起投資，一步一步達成到現在每年領息數十萬的階段。

我覺得，很多人不敢踏出第一步，又或是定期定額後，沒有確實的做到每個月穩定投入，大多都是捨不得放棄自己「想做的事情」，因為不管是哪一項都得用到錢，兩項只能取其一。

不能否認，剛開始一定會經過一段最難熬的階段，這段我稱為「延遲享樂」的過程，不能說是放棄自己想做的事情，而是擺在後面一點做，在堅持一年、兩年、五年以後，是可以開始慢慢感受到不一樣的，能做的選擇也會越來越多，最後從延遲享樂到能夠享受當下，要記得並不是放棄享樂，而是晚一點再來做。

最後也分享《先別急著吃棉花糖》這本書，提到的棉花糖守則其中的2條：

1. 不要一開始就把棉花糖吃掉。等待對的時機，這樣可以吃到更多棉花糖。

2. 凡事要從長遠來想。一塊錢的倍數累積三十天，會超過五億。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 存股

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