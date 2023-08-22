00929比00878好…換股過去可以嗎？ 專家：一堆人只知道代號更別說選股邏輯

最近有不少朋友聊到：「00929好像不錯」、「可不可以存00929」、「好像比00878還好耶」、「00929月月領息」、「比00878還猛耶」、「要不要把00878換成00929啊」？

可是當我問到00929是那一檔，內容成份股是什麼？卻有一半的人都回答不出來；不誇張，只知道代號，不知道該檔ETF的名字，更別說成份股或選股邏輯了。

00929是「復華台灣科技優息ETF基金」，看了完整的名稱之後，應該不難理解這是一檔以「臺灣科技股」為主的ETF，雖然沒有主打高息，但是以「優息」為目標，其選股邏輯為：

1.連續3年ROE大於0。 2.剔除近3年平均殖利率最低的前10%。 3.剔除過去1年波動度最高的前10%。 4.剔除近5年與近3個月的本益比差距最低的10%。 5.剔除近5年現金股利變異係數最高的前10%。

最後從「股息殖利率」中挑選40檔成分股並配置權重，而該ETF每年調整一次成分股。

有了初步的認識之後，我們從MoneyDJ截取兩檔ETF的成份股組成比重：

可以發現00929全部100％都是科技股。

但是00878的科技股佔約50％至60％左右，剩下的就是其他產業。

欸...該選那一個我覺得應該問問自己想要投資或看好哪些投資標的，有些人就是喜歡科技股，但我個人會比較偏好各類產業都來一些的ETF。

其實這陣子發現很多不錯的ETF可能因為類股輪動輪漲，所以有時績效領先，有時落後，說白一點有點像「風水輪流轉」的感覺。

選擇ETF的時候，還是看看選股邏輯和成份股為主，如果只看配息頻率與一時的績效領先則不是長期投資的遠久之計。

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