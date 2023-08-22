0050每月投1萬…45歲滾出一千萬！ 他：需「這年紀」就開始隨薪資成長更快達成
剛出社會的你，開始投資了嗎？
如果還沒請「收藏」本篇文章，說服自己快投資或是週遭有朋友還在觀望的嗎？分享本篇文章給他們。
有沒有感覺到同樣的錢，能買的東西愈來愈少？早餐店的荷包蛋從原先10元，漲到15-20元。
在這萬物齊漲的年代，如果不將資金好好利用，只會被通貨膨脹吃掉購買力，到最後就如同長輩所說：「錢愈來愈薄」。
如果你是個剛出社會新鮮人，每個月可以投資1萬元在市場
只要持續做同樣的事情23年，就能滾出1000萬的財富...
實際上，隨著在職場經歷增加，薪水照理說也會隨之成長，因此每個月能投入的錢會愈來愈多，在這樣的情況下會加快千萬資產的累積！
你需要的是，馬上開始投資
只要你願意堅持多年，起初看似微不足道的金額終將滾出大筆的退休金。
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