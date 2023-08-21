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投資00679B怎料美債不好…該捨長選短天期債券嗎？ 專家曝兩種情況買法

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

網友表示，本來已有投資元大美債20年(00679B)，結果最近美債表現不好，又有一種說法，認為短天期美債ETF 殖利率更高、價格更穩，它們到底差在哪？

答：

無論是長天期還是短天期，只要是美國發行的公債，其實都很「安全」，面臨倒債的風險幾乎為零，投資學上也將美國十年期公債殖利率視為「無風險利率」，是不用承擔風險就可以獲得的報酬

但是如果單就這兩個同類型的商品來做對比，把「價格波動」納入考量，那短天期公債確實「更安全」。

例如借一筆錢1年後還，和一筆錢20年後還，誰的風險大呢？

所以長天期債券相較於短天期，對市場利率波動的「敏感度」較大。這就是長天期與短天期公債最主要的差別。

因此一旦美國降息，長天期債券的漲幅預料也會非常明顯，這是前一段時間長天期公債受歡迎的理由。

那短天期債券最近為何廣泛引起討論？

最主要原因是，現在又有一種聲音認為，通膨似乎不會這麼快降溫，還有得折騰。換句話說，降息的時間點可能要延後了

這麼一來，對利率高敏感度的長天期公債反而不利了。而剛好美國最近一年多以來持續「利率倒掛」的情形，也就是短天期公債殖利率高於長天期的現象

既然短天期債券利率優於長天期，對利率的敏感度又相對低，所以自然有一派聲音轉而支持短天期公債了。

其實作為一般投資人，倒也不用煩惱這麼多，我們可以簡單2分法：

1.如果你看好不久的未來會降息，長天期公債ETF是有機會一次賺到債息兼價差的選擇，不怕套就逢低分批買進，靜待降息的東風吹來；

2.如果你覺得未來通膨可能還會持續折騰，希望有一個更貼近「類似現金但高息」的安全牌，那就選擇短天期公債ETF，起碼波動是相對小的，可以穩穩鎖定債息。例如現在元大美債1-3(00719B)都已經有5%

的殖利率水準，已經超過美元定存和儲蓄險了。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 債券ETF 降息 升息 美國聯準會

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最近20年期美債（以上）價格持續走跌，殖利率持續攀升，很多小資族進場買債券目前都是套牢的情況，個人自己進場布局的00679B元大美債20年也小套牢，究竟投資人該選擇停損出場還是繼續持有呢？

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