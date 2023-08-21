投資美債結果住「套」房…該停損還續抱？ 他用00878股價舉例

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，最近20年期美債（以上）價格持續走跌，殖利率持續攀升，很多小資族進場買債券目前都是套牢的情況，個人自己進場布局的00679B元大美債20年也小套牢，究竟投資人該選擇停損出場還是繼續持有呢？

以下為影音內容：

看到對帳單，目前賠了1614元，現在就是住在套房裡，但相信不是只有個人一個人套牢。

看到幾檔熱門20年期美債ETF的走勢圖，可以看到近期的走勢就是一直破底再破底，每天都在跌，看了心情好鬱悶，到底要跌到什麼時候？

當市場升息的時候，債券價格會下跌；反過來，當市場降息的時候，債券價格會上漲。

現在也處於升息的末段，等到聯準會降息，債券的價格就會往上飆了；但人的投資心態就很奇怪，大多數人都知道現在就是升息的末端，好好地抱著債券，等待降息的到來就好，降息也不會是今天或明天的事情，一定是一陣子之後，那麼為何要那麼在意每天的漲跌幅，就算明天又繼續崩盤也跟投資者沒有太大關係，就是乖乖抱著等待降息的來臨。

如果買進一檔標的物的理由沒有變，不會因為中間有任何的震盪，就去賣它。

現在是升息末端，聯準會不管維持高利率多久，未來一定會降息，所以買進債券的理由沒有改變，何必賣，一定選擇續抱。

舉00878股價為例子

假設去年9月份買了10張17元的00878，到了10月份，肯定會被嘲笑，買那麼高，現在跌到15元了。

但把時間軸拉到現在，以2023年8月份的角度來看這件事情，還會覺得買在17元的是笨蛋嗎？

所以投資不要短視近利，眼光要放長遠一點，這個世界上沒有人可以買在最低點，有的話也是運氣好，股神都做不到的事情，在追求什麼呢？只要買在安全的位置就好。

沒有人可以準確地預測股價的未來走勢，所以就等聯準會未來降息的時候，再來看看債券是賺錢的還是賠錢的。

即便降息 美債也不一定會漲？

個人的看法很簡單，就是不管在股市或債市皆「物極必反」，尤其美債又是一個很安全的標的，沒有理由只跌不漲，終究會事有循環的。

高盛預計聯準會將在明年的第二季開始降息，先不論預測是否準確，要先有心理準備就是降息恐怕不會那麼快，需要好幾個月的時間才會有機會看到，所以不用太在意短線的震盪。

連國泰20年美債（00687B）的基金經理人都有出來表態，惠譽降評美債理由較2011年時更為溫和，且美國經濟仍處於復甦期，預計影響較為和緩。回顧過往，降評後美國長天期公債持續走揚，且降評後兩個月有高達2成的漲幅，加上通膨已穩步回落，再升息空間已然不大，此時債券價格回檔反而提供進場布局機會。

從八大官股到基金經理人都認為現在是可以進場布局長債的時機點，新聞當然參考就好，還是要有自己的判斷能力。

每天汲汲營營的人到頭來都白忙一場，只有沉得住氣的人才能成為人上人。

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