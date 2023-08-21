00878小小貼息令人煩惱…股息都是交易所得合理？ 她：一年要擔心四次太累

00878除息以後，目前小小的貼息，我想不用煩惱這件事，不然00878一季除息1次，一年就要擔心4次，那也太累了吧！

這次00878公告的配息來源：

之前比較多人擔心配息可能來自本金的「收益平準金」，這次完全沒有動用到(事實上，就算未來有動用收益平準金也不用緊張，它只是一個正常的制度)，而因為成分股大漲的關係，也讓00878有很不錯的「資本利得」，一共佔了配息的97.14%，股利反而只佔2.86%。

97.14%的財產交易所得是免稅也不用繳補充保費，只有來源2.86%的股利，需要被課稅和繳補充保費，以00878這次配的0.35元來看，這樣約只有0.1元要被課到，也就是約2000張以上的00878才有機會。

另外，我看到有討論提到說，認為以高股息為主的00878，配息來源卻都是來自「財產交易所得」而不是股息，是不是失去高股息的意義了？

我覺得應該不會吧！站在00878的角度來看，雖然這次大部分配發的是「財產交易所得」，但對身為投資人的我們來說，一樣是領到很好的股息。

而00878不從股息來發，可能是要為了未來配發預留的，這樣下次配發的時候，彈性比較高，也可以維持每一季配發的穩定度，不會因為全部都在這次發完了，下一次配發時突然變得很低，畢竟每一季配息忽高忽低，可能也不是大家所樂見的。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。