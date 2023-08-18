00878的合理價格到底落在哪裡？ 她估算：不要超過23.3元

Hi 我是安娜媽咪，00878在8/16已完成除息，而除息前最後一個交易日8/15收盤價為21.43，若之後幾個交易日，00878股價可以順利漲回21.43則完成此次填息。那本季2023Q3，00878的配息為0.35，且本次配息中，其資本利得占比很高，為97.14%，這些透漏什麼訊息呢？

00878的本季配息為0.35，這樣年化殖利率該怎麼算呢？

我們都知道殖利率為(配息/股價)*100%，這邊建議投資人，若此ETF為季配息，則比較適合的年化殖利率算法應為「(每季配息金額/當時的股價or除息前一天的股價)*100%」，再分別將四季的季殖利率加總得出年化殖利率。

也就是說本季00878的季殖利率為約為(0.35/21.43)*100%=1.6%，那投資人可以將前三季00878的季殖利率分別算出來(如下表)，加總後可得00878目前的年化殖利率約為6.4%。

那00878的合理價格，應該是多少呢？

合理價格就要看投資人期待的年化殖利率是多少來決定，以目前平均00878年化殖利率約為6%左右，那每一季的季殖利率應為1.5%，也就是說當00878公布本季配息為0.35時，若要達到季殖利率為1.5%，則投資人購入的股價不可以高於0.35/1.5%=23.3。

同理，投資人可以藉此算出00878的便宜價、合理價、合理價偏貴及昂貴價，如下表所示。投資人可以列出自己期許的年化殖利率在抓+/-1%，做為自己便宜價(以年化殖利率為期許殖利率6%+1%做計算)與昂貴價((以年化殖利率為期許殖利率6%-1%做計算)的區間，若以期許殖利率為6%且配息0.35來計算，那此時00878股價低於20則為便宜價，而當00878股價高於28則為昂貴價，以此類推。

00878本次配息中，其資本利得占比很高，為97.14%，投資人可以怎麼看？

這次00878的配息中，其組成為76W財產交易（國內）所得占比97.14%、54C境內股利所得占比2.86%，且收益平準金占比0%，其透漏三個訊息，給大家參考。

首先是本次配息幾乎是來自於資本利得，代表00878成分股中，在股價上有很大的獲利(這很直覺，基本上就是受惠於AI概念股大漲)，且國泰投信為了之後配息穩定所做的調節，選擇提前賣股，以這個觀點上，此次00878的做法算是合理的。

再來，00878每年會在3月、11月做成分股調節，到時候很有可能00878會將過漲或是跌幅太大的成分股剃除，而其很有可能是AI概念股，到時候，投資人可以觀察期00878會做那些成分股的調節，而這會影響到作價差的投資人決定是否需要賣股，或者，也可以提早思考是否先獲利了結這檔股票。當然，對於存股族來說，就是繼續保持紀律、資金投入、累積股數就對了。

最後一點，本次配息中收益平準金佔比為0%，因此對於這項政策，現金股利超過兩萬，則需扣繳二代健保補充保費2.11%，其投資人此次被課到二代健保補充保費2.11%的門檻大幅降低，以本次配息0.35來計算，若擁有57張以上00878的投資人，這次將會被課到二代健保補充保費2.11%了。

以上跟大家分享，歡迎理性討論！

投資有賺有賠，風險自負！

◎本文授權已獲 安娜媽咪的育兒理財路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。