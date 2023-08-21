00878「逢高出清」總算有解了！ 能考慮轉投資同樣ESG的00923？

【撰文・玩股講客人】

前幾年聊ESG，大家絕對不會當一回事，結果現在全球政府都開始重視，記得以前我就說過，ESG一開始只是大家「玩玩看」，結果後來變成各國角力競賽。自從美國大哥開始啟動ESG政策之後，全球企業紛紛響應，也迫使下游供應鏈的廠商必須要配合，你不搞ESG還維持高污染的話，甚至連銀行都會開始管制放款。回到台股投資概念中，要投資ESG當然首選還是純度最高的00878，畢竟他們採用的指數是從全球指數權威MSCI而來，基金編篡原理是以台股ESG評分加上高股息特性同時排行，這也避免爭議性的狀況出現，包含指數被懷疑收買的可能性或排序原則不透明，別忘了MSCI客戶包含全世界大型機構及政府部門，在全球指數的地位性當然不是一般小咖，再加上全球有將近一半的ESG主題ETF都追蹤MSCI產製的指數及成分股，想收買MSCI的可能性當然是微乎其微。

根據證交所最新統計，台灣證交所有掛牌的ESG概念ETF共有七檔，目前總資產規模已經來到2,756億元，這真的有夠誇張，但最誇張的莫過於00878竟然一檔ETF就貢獻了2,185億元的市值，難怪只要MSCI在台灣打個ESG噴嚏，就能撼動00878及相關族群，不過MSCI本來就超級大啦，光是每季調整亞洲權重或台股權重修正就會讓市場嚇嚇叫了。

看看00878最新成分股及隱憂

根據國泰投信最新顯示的持股比重來看，前十大成分股竟然有八擋都是AI概念股，當台股2023年五月衝到八月的台股來自AI行情，從目前持股比例累加，整個基金部位超過四成重壓在同一個概念股，用現在市值來換算等於近九百億都集中在AI，00878當然也會跟著爽嘛！不過你也知道，市場題材面就是這樣，漲久了必跌，跌多了有機會觸底反彈，到底AI可以走到哪裡？其實也沒人知道，搞不好幾天後就開始狂殺，資金開始流出AI族群。

但這又衍生出一個問題，如果今天你是只求穩定的人怎麼辦？00878賣掉了也不知道怎麼辦，投資個股又沒信心，難道要等00878殺多了再買回嗎？如果遇到ESG族群持續衝高，這樣00878賣了你也只能空手等待啊，這反而會變成現金拖累，所以有一派人會想要落袋為安，但又有另一派的人就會擔心，現在如果賣掉，漲高也吃不到整段的魚尾巴獲利，這時候怎麼處理？其實我們還可以選其他特性的ESG族群。

00878逢高出清總算有解？

既然問題點是00878漲太高，又想投資ESG概念股，那還不簡單，前面我不是有說，台灣ESG概念的ETF總共有七檔？那麼扣掉00878其實還有六檔可供選擇，一樣還是ESG族群，這就能破解00878不敢賣的心理關卡，反正如果你覺得ESG行情有機會再起，那麼照理說，其他六檔概念ETF也會吃到這一波的紅利，相對於00878成分股充滿AI概念股的高基期，面臨下跌的壓力也會減少，而且不用全部資金都卡在00878裡面，還可以換成其他相對低基期的ESG概念ETF，這時候有一個重點，你不能繼續投入跟00878高度相關的成分股，最好找完全不同的族群。

舉個例子來說，群益台灣ESG低碳ETF（00923可點我看詳細資訊），就相對適合獲利出場再轉移「ESG概念股」，因為他們最大持股來自半導體相關，恰巧全球升息來到末端，科技股也有機會觸底反彈，加上半導體下半年逐漸進入產業旺季，這是不是也是一種平衡？我簡單說一下這檔ETF的原則，群益追蹤的指數叫做「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」，他們請「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料，搭配上市櫃公司的永續報告書、年報或政府公開資訊進行評估，再搭配市值及獲利能力而篩選出台股市值前50大的股票，而這檔ETF目前持股結構正好也跟00878截然不同。

相對於00878四成都在AI概念股（電腦及週邊），00923持有這個族群5.95%，這檔ETF當然就不容易因為AI而狂飆，比重最高的是半導體業58.96%，其中台積電比重就高達31.1%，前十大持股扣除半導體之外，就只剩下鴻海4.78%、台達電2.7%，所以半導體族群受到美股或升息的壓抑，當然就會讓00923跟著沈寂。

但如果以基期而言，00878漲這麼高，而00923躺在地板上，如果把00878獲利出場轉移到00923也不失為一個延續佈局ESG的策略啊！重點是AI浪潮結束之後，躺平的半導體族群不正好接續行情？這邏輯其實很順，2023年因為權值股下殺，導致資金流竄到中小型股，所以流入了AI概念股，哪天開始下殺時，這些資金又被釋放出來，這時候剛好遇到半導體族群的去庫存尾聲及升息末端，搭配2022年大衰退的基期，顯然半導體在下半年復活的機會也不是都沒有吧？那倒不如把00878一半資金分出來，先獲利出場轉移到00923裡面其實產業佈局就會更加全面。

假設100萬投入各半的00878、00923...

買00878顯然已經有點高，哪時候下殺都抓不到，買00923又不知道何時半導體反彈，這時候各半買就對了。上面這張表就是我幫大家整理出來的，如果以總資金100萬作為假設，把這筆資金切成一半，第一筆50萬放在00878，另外50萬投入00923，如果合併起來，就比較沒有重壓的問題了！

幫大家換算合併後的產業持股比重，半導體成為最高比重來到34.84％，這就比00923半導體持股58.96%少了近兩成，就算半導體躺平應該也不用太擔心。至於第二大則是電腦及週邊23.19%，也就是目前的AI概念股，相對於00878比重超過四成，也少了17%左右，換句話說，AI上漲還是可以賺到商機，但下跌也比較不會痛啦。而第三大則是金融保險18.49%，當升息到了末端，其實也很有機會反彈，因為00878買進開發金，00923手上也有富邦金、國泰金，這我之前就提過了，你可以參考「來卡位上漲行情囉！富邦金、國泰金、中信金、開發金、台新金準備鳴槍起跑？」。

至於你是先買00878想獲利出場，其實也可以考慮賣掉市值一半轉換00923，或者保留獲利部位在00878，取回成本乾脆轉移到00923，這也是一種轉換策略，重點是這些資金依然投資ESG概念股，但是單一產業風險卻比原來還低，這不就ESG投資、產散分散、半導體反彈、金融股復活、AI續漲都能同時兼顧了嗎？

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