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買美債穩賺不賠…狂跌照投資不誤？網酸「這類人」最崩潰：吃不下睡不好只好停損

聯合新聞網／ 綜合報導
近期美債崩跌。美債示意圖。 圖／聯合報系資料照片
近期美債崩跌。美債示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股票質押貸款又被稱為股票借款，意指將持有的股票作為抵押進行借款，即使沒有賣出股票，仍可靈活運用款項。PTT網友討論，自從美國升息後，不少人利用持有的ETF進行股票質押貸款，重複買進，想不到近期美債崩跌，他好奇「這些人多久會信心潰堤？」有苦主表示，「美債正二停損了，不然每天吃不下、睡不好，現在已經虧2萬了」。

一名網友在PTT發文表示，自從美國開始升息，便有一派人認為未來一定會降息，現在買股能賺利息、以後能賺價差，因此許多人投資美債ETF，還有投資者進行股票質押貸款重複買進。

然而近日美債開始崩跌，甚至跌到去年十月的價位，8/17封盤後美債更是「自由落體」，20年利率逼近4.6%，他不禁好奇，「股票質借的人利率要到多久才會信心崩盤呢？」

有苦主留言「我昨天美債正二都停損了欸，不然每天吃不下飯、睡不著覺的，現在虧2萬而已，以後確定要降息再來賺」、「tlt賠12%了」、「套爛了」。

其他網友留言「中國守RMB越用力就倒越多美債」、「子彈攤到5.5%，打死不退」、「越跌越買，我還沒買夠」、「美債看成20年固定利率定存，都叫定存了借錢買就很怪」、「還沒補錢都還早」、「跌到爛了，救救美債」、「趕快賣一賣改買AI股2天就解套了」、「長債gg了啦，短債的報酬還算不錯」、「20年債4%多領息沒問題啊，是買正2的才慘吧」。

但也有人留言「降息前慢慢買，降息後慢慢賣，週期拉長必勝，就半年前也一堆人笑32美蛙的，結果？」、「閒錢買起來領利息等降息有啥不好，最近股市沒有跌比債市多嗎？」

債券ETF 美國 價差 利息

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