00923除息後該加碼！網曝「報酬最高時間點」：這類股狂買就對了

投資學問多，投資金額、投資時機都有不少訣竅，適逢16日群益台灣ESG低碳（00923）除息，網友考慮加碼買進撿便宜，他猶豫是否該單筆加碼，或是持續每月投入一萬元定期定額投資。其他人則建議，這次配息額度高，支持除息後加碼，「用10年來看，今天直接all in報酬率最高，市值型就是一直買買買」。

一名網友在PTT發文詢問「除息後市值型ETF操作」，他表示，適逢16日群益台灣ESG低碳（00923）除息，加上配息額度高達3%以上，等於進場立刻便宜3%，因此他考慮趁機加碼買進。

該網友好奇，「是不是除息後其實是滿不錯的買點？而且市值型應該比較容易填息吧？」他也表示，他分析持股後確認都是大公司為主，因此填息機率偏高，目前正猶豫該除息後單筆加碼，還是持續每月一萬元的定期定額投資，「我覺得這樣存還不夠快，應該有回就要加碼」。

其他人則留言「我買0050也會除息後多加一點，所以我想是可以的」、「你可以扣十萬二十萬都可以，覺得不夠快就自己加碼，問這什麼奇怪問題」、「我覺得可以，他這次配很多，除息後確實可以進」、「用10年來看，今天直接all in報酬率最高」、「漫長的一年過去才存12萬，若規劃投閒錢，跌重多投」、「市值型ETF只有歐印這個選項」。

還有人留言「長期就是向上，只是填息時間長短而已？歐印曝險資金效率最高啊」、「市值型就是一直買買買呀，慢慢買或一次買看自己」、「現在大盤也在修正，趁機加碼一波」、「市值型都是一直買就對了」、「我0050就是在去年除息的時候買的」、「923今天成交量滿大的 感覺大家也是除息後繼續買進」。